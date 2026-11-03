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Омбудсманът иска спешно изслушване за „Топлофикация София“

Омбудсманът иска спешно изслушване за „Топлофикация София“
БТА

Повод за това са стотиците оплаквания от столичани, които се притесняват от постоянните спирания на топлата вода, бавни ремонти и пълна липса на яснота кога точно ще се нормализират нещата

Поради зачестилите аварии и дългите периоди без топлоснабдяване в източните части на София, омбудсманът Велислава Делчева настоява за спешно изслушване в Комисията по енергетика към 52-рото Народно събрание. Тя се обърна към ръководството и членовете на комисията с искане пред депутатите да се явят ръководителите на „Топлофикация София“ ЕАД и представители на отговорните институции.

Повод за това са стотиците оплаквания от столичани, които се оплакват от постоянни спирания на топлата вода, бавни ремонти и пълна липса на яснота кога точно ще се нормализират нещата. Потърпевши са хиляди домакинства в редица столични квартали, сред които „Младост 1“, „Младост 1А“, „Младост 2“, „Младост 3“, „Изток“, „Дианабад“, „Полигона“, „Мусагеница“, „Студентски град“, „Дружба 1“ и „Дружба 2“. 

Омбудсманът изразява силно безпокойство и във връзка с официалните данни, изнесени от енергийния министър на 28 октомври 2026 г. Те сочат, че до септември столичната топлофикация е реализирала едва около 19% от своята инвестиционна програма и едва 31% от предвидените ремонти. 

Според Делчева липсата на топла вода за толкова дълго време, несигурността и информационното затъмнение изискват незабавни действия от страна на държавата и общината. Тя допълва, че има и тревожни сигнали за течове на вряла вода от топлопроводи в близост до жилищни сгради. Гражданите алармират, че се наводняват мазета, което може да застраши конструкцията на самите блокове. Това налага бързи проверки и реална оценка на опасностите за хората. 

Общественият защитник припомня, че още през септември 2026 г. е алармирала за проблемите енергийното министерство, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Столичната община, настоявайки за извънреден контрол на съоръженията и мерки за качествена услуга. Сега Велислава Делчева настоява парламентарната комисия да изслуша ресорния министър, Управителния съвет на „Топлофикация София“ ЕАД, кмета на София, председателя на Столичния общински съвет, както и шефовете на КЕВР и на общинската Комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране. Целта е да се изяснят причините за постоянните аварии, състоянието на мрежата, как се харчат парите за ремонти, с какъв ресурс за спешни ремонти разполага дружеството и кога хората ще имат нормално парно и топла вода. 

„Смятам за важно изготвянето на обективна оценка за техническото и финансовото състояние на дружеството, като се има предвид и информацията от „Булгаргаз“, според която дълговете на „Топлофикация София“ ЕАД вече надхвърлят 900 млн. евро, а договореният график за погасяването им системно не се спазва“, допълва Делчева. 

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