Омбудсманът иска спешно изслушване за „Топлофикация София“

Поради зачестилите аварии и дългите периоди без топлоснабдяване в източните части на София, омбудсманът Велислава Делчева настоява за спешно изслушване в Комисията по енергетика към 52-рото Народно събрание. Тя се обърна към ръководството и членовете на комисията с искане пред депутатите да се явят ръководителите на „Топлофикация София“ ЕАД и представители на отговорните институции.

Повод за това са стотиците оплаквания от столичани, които се оплакват от постоянни спирания на топлата вода, бавни ремонти и пълна липса на яснота кога точно ще се нормализират нещата. Потърпевши са хиляди домакинства в редица столични квартали, сред които „Младост 1“, „Младост 1А“, „Младост 2“, „Младост 3“, „Изток“, „Дианабад“, „Полигона“, „Мусагеница“, „Студентски град“, „Дружба 1“ и „Дружба 2“.

Омбудсманът изразява силно безпокойство и във връзка с официалните данни, изнесени от енергийния министър на 28 октомври 2026 г. Те сочат, че до септември столичната топлофикация е реализирала едва около 19% от своята инвестиционна програма и едва 31% от предвидените ремонти.

Според Делчева липсата на топла вода за толкова дълго време, несигурността и информационното затъмнение изискват незабавни действия от страна на държавата и общината. Тя допълва, че има и тревожни сигнали за течове на вряла вода от топлопроводи в близост до жилищни сгради. Гражданите алармират, че се наводняват мазета, което може да застраши конструкцията на самите блокове. Това налага бързи проверки и реална оценка на опасностите за хората.

Общественият защитник припомня, че още през септември 2026 г. е алармирала за проблемите енергийното министерство, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Столичната община, настоявайки за извънреден контрол на съоръженията и мерки за качествена услуга. Сега Велислава Делчева настоява парламентарната комисия да изслуша ресорния министър, Управителния съвет на „Топлофикация София“ ЕАД, кмета на София, председателя на Столичния общински съвет, както и шефовете на КЕВР и на общинската Комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране. Целта е да се изяснят причините за постоянните аварии, състоянието на мрежата, как се харчат парите за ремонти, с какъв ресурс за спешни ремонти разполага дружеството и кога хората ще имат нормално парно и топла вода.

„Смятам за важно изготвянето на обективна оценка за техническото и финансовото състояние на дружеството, като се има предвид и информацията от „Булгаргаз“, според която дълговете на „Топлофикация София“ ЕАД вече надхвърлят 900 млн. евро, а договореният график за погасяването им системно не се спазва“, допълва Делчева.