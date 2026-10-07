Омбудсманът Велислава Делчева: Скок на лихвите по кредитите ще е непосилен за семейните бюджети

Високите такси и неустойки по кредитите, проблемите с битовите услуги, натискът от колекторски фирми и достъпът до социални права са сред най-честите поводи за жалби до омбудсмана. Това заяви Велислава Делчева в интервю за „24 часа“, като предупреди, че евентуално ново поскъпване на заемите би поставило много домакинства в още по-тежко положение.

По думите ѝ тревога буди предложението за еднократно допълнително облагане на търговските банки през 2027 г. Делчева припомни и предупреждението на управителя на БНБ Димитър Радев, че допълнителното данъчно натоварване върху банките може в крайна сметка да бъде прехвърлено върху потребителите.

„Хората и без това все по-трудно покриват дори базовите си разходи“, посочва омбудсманът. Според нея евентуален скок на лихвите би бил непосилен за редица семейни бюджети.

Особено сериозен остава проблемът с бързите кредити. Делчева отчита все повече сигнали за високи такси и лихви, агресивно поведение и психологически натиск при събирането на задължения. По думите ѝ допълнителните разходи и неустойки могат да задълбочат финансовите проблеми на хората и да ги вкарат в дългова спирала.

Сред най-честите жалби до институцията са и тези срещу доставчиците на ток, парно и вода, ВиК дружествата и мобилните оператори, включително за неравноправни клаузи. Следват проблемите със социалните и основните права, достъпа до здравеопазване, ТЕЛК, социалните услуги и пенсиите. Увеличават се и сигналите срещу колекторски фирми и компании за бързи кредити.

Делчева: Социалната помощ трябва да стига навреме до хората

Омбудсманът коментира и социалните мерки, предвидени от правителството в бюджета за следващата година. Според нея по-високата подкрепа за семейства с деца, хора с увреждания и най-уязвимите групи е необходима, но трябва да се следи дали помощите отговарят на реалните разходи.

„Когато говорим за социален бюджет, не трябва да гледаме само цифрите. Трябва да си представим какво означават те за един възрастен човек, за една майка, за едно семейство в края на месеца“, казва Делчева.

Тя приветства намерението през 2027 г. обезщетението за втората година от майчинството да бъде увеличено до около 450 евро месечно, като припомни, че е настоявала това да бъде направено още с бюджета за 2026 г.

Омбудсманът подкрепя и промяна в начина на изплащане на целевата помощ за отопление, така че тя да може да се получава еднократно или разсрочено. Според нея обаче кръгът на правоимащите трябва да бъде разширен, тъй като много домакинства с ниски доходи също изпитват сериозни затруднения.

Иска проверки заради авариите на „Топлофикация София“

Делчева настоява и за по-строг контрол върху „Топлофикация София“ заради продължителните аварии и прекъсвания на топлата вода.

По думите ѝ е недопустимо аварийни течове да остават неремонтирани с дни, седмици и дори месеци. Тя настоява при прекъсване на топлата вода или отоплението за повече от 48 часа по вина на дружеството да има ясна отговорност и компенсации за потребителите.

Омбудсманът е поискала от КЕВР извънредна проверка на причините за многобройните аварии в топлофикационен район „София Изток“. При установени нарушения според нея трябва да бъде разпоредено изплащане на неустойки на засегнатите клиенти.

Делчева е сезирала също кмета на София и Столичния общински съвет за изпълнението на инвестиционната и ремонтната програма на дружеството.

По темата за домашната ракия омбудсманът заявява, че до момента не е била сезирана. Според нея предложените промени не са били комуникирани достатъчно ясно, но финансовият министър е уверил, че текстовете ще бъдат преработени, за да няма двусмислено тълкуване.

Делчева коментира и необходимостта от реформа в детското правосъдие, като посочва, че въпреки работата на две междуведомствени групи все още няма конкретен резултат.