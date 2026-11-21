Марко Бецеки ще стартира от първа позиция в Гран При на Португалия в MotoGP, след като постави нов рекорд на пистата в Портимао. Голямата новина обаче дойде от спринтовото състезание, в което Марк Маркес падна и пропусна възможността да си гарантира световната титла още в събота.

Италианският пилот на Aprilia беше най-бърз в квалификацията с време от 1:37.201 минути. Така той изпревари с почти половин секунда Маркес, който остана втори с Ducati. Третата позиция зае Фабио Ди Джанантонио с VR46 Ducati.

Основният съперник на Маркес в битката за шампионската корона - Хорхе Мартин, се нареди едва седми. Испанецът изостана с 1.113 секунди от времето на Бецеки.

Катастрофа провали празника на Маркес

Марк Маркес имаше отлична възможност да си осигури титлата още в спринта, но драмата се разрази две обиколки преди финала. Испанецът загуби контрол над своя Ducati и отпадна от надпреварата след падане.

Победител в спринта стана Бецеки, който затвърди отличната си форма през уикенда. Втори финишира Раул Фернандес, а третото място зае Алекс Маркес. Хорхе Мартин завърши пети и така намали изоставането си от лидера в генералното класиране. Въпреки това Марк Маркес продължава да има комфортна преднина от 55 точки преди финалните два кръга.

Организаторите преместиха началото на спринтовото състезание с 30 минути по-рано заради прогнозите за влошаване на метеорологичните условия. Решението беше взето и заради необходимостта медицинският хеликоптер да може да излети при евентуален инцидент.

Основното състезание за Гран При на Португалия е насрочено за неделя, а Маркес ще има нов шанс да си гарантира шампионската титла.