Битката за титлата в MotoGP стана жестока

Седемкратният световен шампион в MotoGP Марк Маркес спечели състезанието за Голямата награда на Япония и се доближи още повече до лидера в генералното класиране Хорхе Мартин. Маркес завърши на първа позиция на пистата „Мотеги", след като в 11-ата от общо 24 обиколки изпревари сънародника си Мартин.

Марк Маркес подобри рекорд на Валентино Роси

Втори на 1.363 секунди остана Хорхе Мартин от Априля Рейсинг. Зад двамата испанци трети се класира италианецът Марко Бедзеки. Съотборникът на Хорхе Мартин изостана с малко повече от секунда от него. Още един италианец - Енеа Бастианини (Ред Бул КТМ Тех 3), се класира четвърти, а пети и шести са испанецът Раул Фернандес и японецът Аи Огура, и двамата от Тракхаус Рейсинг.

След 16 от общо 22 кръга в MotoGP, Хорхе Мартин води с 333 точки, пред Марк Маркес с 331 и Марко Бедзеки с 284.