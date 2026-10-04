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Битката за титлата в MotoGP стана жестока

Битката за титлата в MotoGP стана жестока

Марк Маркес се доближи само на 2 точки от върха след победа в Япония

Седемкратният световен шампион в MotoGP Марк Маркес спечели състезанието за Голямата награда на Япония и се доближи още повече до лидера в генералното класиране Хорхе Мартин. Маркес завърши на първа позиция на пистата „Мотеги", след като в 11-ата от общо 24 обиколки изпревари сънародника си Мартин. 

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Втори на 1.363 секунди остана Хорхе Мартин от Априля Рейсинг. Зад двамата испанци трети се класира италианецът Марко Бедзеки. Съотборникът на Хорхе Мартин изостана с малко повече от секунда от него. Още един италианец - Енеа Бастианини (Ред Бул КТМ Тех 3), се класира четвърти, а пети и шести са испанецът Раул Фернандес и японецът Аи Огура, и двамата от Тракхаус Рейсинг.

След 16 от общо 22 кръга в MotoGP, Хорхе Мартин води с 333 точки, пред Марк Маркес с 331 и Марко Бедзеки с 284.

 

 

 

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