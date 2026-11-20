Олимпиакос записа съкрушителна победа срещу Реал Мадрид с 92:76. Най-успешният отбор в историята на баскетболната Евролига изглеждаше като спаринг партньор на паркета за Саша Везенков и компания, които зарадваха своите фенове с няколко забивки и много шоу пред погледа на Христо Стоичков. Футболната легенда изглежда мача в Пирея на живо.

Везенков призова феновете преди Дания: Мечтая да видя пълна зала

Българските национали Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър бяха с основата на успеха, въпреки че не завършиха с най-много точки. №14 от състава на Олимпиакос блесна с асистенция в гръб и завърши със скромните за възможностите си 14 точки. Милър-Макинтайър отново беше мозакът в играта на гръцкия гранд и направи 6 асистенции. Над всички обаче беше Тайрик Джоунс с 22 точки, а Еван Фурние добави 17. Тео Маледон завърши със 17 точки за Реал Мадрид.

Победата позволи на Олимпиакос да се изкачи на върха в Евролигата. Актуалният шампион в турнира има 9 победи и 4 загуби, с колкото е и Валенсия. Реал Мадрид е с актив от 7 победи и 6 загуби.