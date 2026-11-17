Селекционерът на националния отбор по баскетбол Любомир Минчев заяви, че има уверение от звездите на Олимпиакос Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър, че ще играят в европейската квалификация срещу Дания. Той присъства на прескофенренция, на която беше обявена сътрудничеството между Българската федерация по баскетбол и Palms Bet.

"Преди около десетина дни се видях лично с тях в Гърция. Имам потвърждението и желанието на двамата да участват. И за двамата става въпрос. Аз го имах и по-рано. Сега е моментът и по-добрият вариант Коди да участва", каза Минчев.

Той разкри, че вторият натурализиран американец - Умоджа Гибсън, най-вероятно няма да може да вземе участие в срещата заради контузия. Гардът на Барселона има разтежение на коремен мускул.

"Мачът им ще свърши около 23:15 часа, а в 1:30 тръгват за България. Надявам се това да бъде оценено. Цяла Европа знае, че Сашо Везенков е най-добрият играч на континента. Най-добрите играчи държат много и на възстановяването, но в случая правят и компромис за България, защото само 21 часа по-късно ще играят за националния тим. Това е проява на професионализъм. Има четири мача до Дания, дано всичко е наред", каза Константин Папазов.

Президентът на федерацията Константин Папазов призова всички фенове на баскетбола да дойдат на мача с Дания на 26 ноември. Двубоят ще бъде дебютен за националите с логото на новия спонсор Palms Bet.

"Призовавам всички фенове на баскетбола да дойдат. Искам всички да ги помоля да не ми се обаждат за покани. Всички заедно трябва да се излекуваме от това нещо. Навсякъде спортът е бизнес и никъде няма покани", заяви Папазов.

България приема Дания на 26 ноември от 19:00 часа в София.