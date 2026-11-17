Българската федерация по баскетбол и Palms Bet поставиха началото на стратегическо партньорство в подкрепа на националните отбори за мъже и жени. То беше обявено на специална пресконференция, на която присъстваха крайния собственик на компанията Мило Борисов, президентът на федерацията Константин Папазов, националният селекционер Любомир Минчев и представители спонсора.

Срокът на договора между двете страни е за 4 години, като Папазов изрази, че перспективите са за по-дълъг период.

Мило Борисов сподели, че Palms Bet успешно подкрепя различни клубове и федерации. "Имахме успешна партньорска програма с Левски, при която отборът спечели титлата в първенството. Партньори сме с Българската федерация по художествена гимнастика, с която подписахме договор за нов период. Помагаме и на различни футболни клубове - Марек, Берое".

Той разкри, че с Папазов имат добър диалог. "С Тити се познаваме от дълго време и имаме добър диалог. Това е символична възможност да се включим в помощ на федерацията и приятелството ни да бъде в помощ на баскетбола в България".

Константин Папазов беше категоричен, че Мило Борисов е орисан да спасява. Той му подари книгата "Спасителят в ръжта".

"Ще направим всичко нужно, за да помогнем. Спонсорството не е просто реклама. Знаете за кампанията "Левски е вечен" през 2023 година. Тогава клуба игра цял сезон с лого на фланелките "Левски е вечен". Ние го преотстъпихме на клуба, въпреки че там можеше да стои нашето лого. Уверявам, че в наше лице имате не само спонсор, а приятел", каза Борисов.

На въпрос на ТАРАЛЕЖ дали федерацията и спонсорът предвиждат различни инициативи за популяризиране на баскетбола сред младите двамата бяха категорични, че са се водили разговори подобни разговори.

Константин Папазов разкри, че се водят преговори с международна компания, която да спонсорира академия за баскетбол под патронажа на федерацията. Мило Борисов добави, че посредством Фондация "Спорт в България", учредена от него и Роси МакКий, ще се подпомага за намирането на нови таланти.

Националният отбор ще дебютира с екипите с новия спонсор в домакинството на Дания от Европейските квалификации. Срещата е на 26 ноември в София.