През нощта облачността ще се увеличава от запад-северозапад, а в крайните западни райони се очакват слаби валежи от дъжд. До полунощ времето ще остане предимно ясно, с разкъсана висока облачност. В равнините и котловините ще се образуват мъгли и ниска слоеста облачност, като на места ще преръмява. Вятърът ще бъде слаб до умерен от юг-югозапад. Минималните температури ще са между 7° и 12°, а в София - около 7°.

През утрешния ден вятърът ще се усили, като в Източна България и районите северно от планините на места ще бъде силен. Облачността ще остане значителна, а в равнинните райони до обяд ще има условия за мъгли. Дъжд се очаква главно в северозападната половина на страната, като в Северна България ще има и гръмотевици. В отделни райони на северозапад валежите ще бъдат значителни. Максималните температури ще достигнат между 14° и 19°, в София - около 16°.

В планинските райони облачността ще бъде значителна. Дъжд ще вали в масивите на Западна България и по билото на Стара планина, а над 1700 метра валежите ще бъдат от сняг. Вятърът ще е силен до бурен от запад-югозапад, а по най-високите върхове ще духа от северозапад. Температурите ще достигнат около 12° на 1200 метра и около 5° на 2000 метра.

По българското Черноморие също ще преобладава облачно време. Сутринта мъгли и слаб ръмеж се очакват главно по южното крайбрежие. Вятърът ще бъде умерен от югозапад. Максималните температури ще са между 15° и 18°. Морската вода ще бъде с температура 14°-15°, а вълнението ще достигне 2-3 бала.