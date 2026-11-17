Владислав Панев от „Демократична България“ определи липсата на ясна стратегия за икономически растеж като основен проблем на проектобюджета за 2027 г. Според него предложената финансова рамка не създава условия за стимулиране на икономиката в средносрочен план.

„Моторът на икономическия растеж е изчерпан, потреблението е изчерпано като мотор на икономическия растеж“, заяви Панев преди заседанието на парламентарната Комисия по бюджет и финанси, на което депутатите обсъждат бюджетните законопроекти за следващата година.

По думите му инвестициите и индустриалното производство не са двигател на растежа още от 2022 г. Той смята, че предвидените от правителството нови данъци в размер на 2 млрд. евро няма да променят тази тенденция и постави под съмнение откъде ще дойде икономическият растеж както през 2027 г., така и през следващите години.

Панев обърна внимание и на липсата на структурни реформи в проекта. Според него не са предвидени промени в областта на обществените поръчки и публично-частните партньорства, нито мерки за листване на компании на фондовата борса, каквото обещание е заложено в правителствената програма още преди парламентарните избори.