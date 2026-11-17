Мартин Димитров от „Демократична България“ алармира за възможни допълнителни разходи в размер на един милиард евро по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (БНР).

Преди началото на обсъждането на бюджетните законопроекти във финансовата комисия на парламента той посочи съществени разминавания между вариантите на документите, публикувани за обществено обсъждане, и внесените впоследствие официално в Народното събрание.

Критики към предложената финансова рамка отправи и Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС. Той определи проекта за държавен бюджет като неубедително разпределение на публичните средства и изрази недоволство от липсата на ясна политика за връщане на страната към устойчиво развитие.

По думите му заложените финансови параметри не дават необходимата посока за нормалното развитие на държавата.