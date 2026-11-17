Не успяхме да предотвратим трагедията, но показахме, че държавата в лицето на всички тези хора може да направи така, че да се погрижи за пострадалите по адекватен начин. Това заяви днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев при награждаването на служители на МВР, участвали в действията на място след тежките пътнотранспортни произшествия на АМ „Тракия“.

Демерджиев посочи, че наградените са спасили много човешки животи.

"Те показаха, че не са просто служители, а хора отдадени на кауза, показаха, че човешкият живот и здраве имат огромно значение", добави той.

"Видях как полицаи изнасяха ранените на ръце, как пожарникари и спасители рязаха ламарините на автомобили, вадиха от тях пострадали, помагаха", каза министърът, цитиран от БТА.

Той отбеляза и работата на психолозите на МВР по отношение на пострадалите и служителите, участвали в спасителнтие действия.

Иван Демерджиев отново изрази съболезнования към близките на починалите в катастрофата и съпричастност към пострадалите.