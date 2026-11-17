Софийският градски съд потвърди определението на Софийски районен съд на мярката за неотклонение „задържане под стража“ на Йордан Атанасов, който причини смъртта на домашното куче Кнопа в столичния квартал „Кръстова вада“.

Атанасов поиска по-лека мярка „домашен арест“, за да продължи да работи и да изплаща издръжка на малолетното си дете. Съдът не уважи искането му, информира БТА.

Решението на съда е окончателно.

В съдебната зала бяха и стопаните на умъртвеното куче Снежина Кишчюк и Константин Кишчюк.

На 4 ноември Софийският районен съд стартира делото и наложи мярка за неотклонение "задържане под стража" на обвиняемия Атанасов след повдигнато обвинение от страна на Софийската районна прокуратура. Действието е било извършено вечерта на 1 ноември 2026 г.