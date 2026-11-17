Двама души, единият от които непълнолетен, са задържани за кражба на автомобил в Котелско, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

На 16 ноември около 21:50 ч. в Районното управление в Котел е постъпил сигнал за изоставен автомобил, преобърнат в дере край река в района на село Малко село. По случая започнали работа криминалисти от управлението.

Пристигналите на място полицаи установили, че автомобилът е бил откраднат. Колата е собственост на жител на село Соколарци.

В резултат на предприетите издирвателни действия били установени двамата извършители - 31-годишен мъж от село Соколарци и непълнолетно момче от област Омуртаг.

По случая е образувано бързо производство.