Още в 5:00 ч. сутринта след катастрофата в Драгоман, при която загина 18-годишно момиче, организацията „Ангели на пътя“ е уведомила МВР, прокуратурата и главния прокурор. Това разказа Петя Иванова от сдружението в ефира на NOVA NEWS. По думите ѝ организацията е получила сигнал за опасност случаят да бъде прикрит, а записи от охранителни камери да бъдат изтрити.

Иванова посочи два обекта в Драгоман, чиито камери биха могли да предоставят информация за случая. Единият е заведението, в което обвиняемият е празнувал преди катастрофата. Другият е магазин за дрехи в близост до мястото на инцидента. Според Иванова магазинът е собственост на майката на задържания.

Тя е категорична, че основен проблем е липсата на наказуемост на убийците на пътя:

"Хората питат къде е убиецът на Филип Арсов! Той лежи на дивана и гледа телевизия, посреща гости!", каза тя.

Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи постави въпроса за пътната безопасност в малките населени места. Според него едно от сериозните предизвикателства там е търпимостта към нарушенията на пътя, включително към шофирането след употреба на алкохол.

Тодоров коментира и какви биха могли да бъдат последиците за обвиняемия по случая в Драгоман. „Последиците за извършителя ще бъдат много тежки. Животът на детето няма да се върне, но мисля, че е възможно обвиняемият да получи доживотен затвор“, каза той.