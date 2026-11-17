48-годишен българин е починал, след като е изпаднал в безсъзнание по време на пътуване с ферибот от Италия към Гърция, пише БНР.

За случая съобщиха от гръцката брегова охрана. Мъжът пътувал с кораб от италианското пристанище Бриндизи към гръцкия град Игуменица, когато внезапно се почувствал зле.

Лекарят на борда му оказал първа помощ, а капитанът на италианския ферибот уведомил гръцките власти за случилото се.

След пристигането на кораба в Игуменица българинът бил транспортиран с линейка до най-близкия медицински център. Въпреки оказаната помощ той починал.

Гръцките власти са започнали предварително разследване за изясняване на обстоятелствата около смъртта. Предстои да бъде извършена аутопсия в болница в град Янина.