Бахрейн съобщи, че е прехванал ирански въздушни атаки. Това се случва след като иранската Революционна гвардия на свой ред заяви, че е взела на прицел с дронове американска военна радарна система във военновъздушната база „Шейх Иса“ в кралството, предаде Ройтерс.

От гвардията посочиха, че ударът е в отговор на това, което определиха като продължаващи нарушения на иранското въздушно пространство от страна на американски военни дронове.

Съобщените атаки в Бахрейн – където е базиран Пети флот на Военноморските сили на САЩ – се случват на фона на зациклилите дипломатически усилия за прекратяване на войната на САЩ и Израел срещу Иран, която започна на 28 февруари и се разпространи в целия регион.

По-рано във вторник властите в Бахрейн предупредиха за неуточнена заплаха и призоваха гражданите и жителите да се насочат към най-близкото безопасно място. В неделя страната също съобщи, че противовъздушната ѝ отбрана е прехванала няколко ирански въздушни нападения. Тогава Техеран обяви, че е изстрелял шест дрона срещу американска радарна система за ПВО във вертолетната база „Ал-Рифаа“ в отмъщение за враждебните действия на САЩ.

Междувременно вчера в района пристигна трети американски самолетоносач, начело на бойна група, припомня Таралеж.