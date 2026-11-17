Атаките срещу търговски кораби в Черно море зачестяват, а България има нужда от допълнителни сили и средства за търсене и спасяване. Това заяви капитан Димитър Димитров, който оглавява европейската организация на асоциациите на морските капитани, след потъването на товарния кораб BETUL 8 в българската изключителна икономическа зона. Инцидентът стана на около 40 морски мили от нос Калиакра. Всички 12 моряци бяха евакуирани.

„Няма разлика. Отново имаме удар по търговски кораб и невинни хора, поставени в опасност. За щастие държавата ни отново успя чрез Военноморските сили да спаси хората. Това показва още веднъж необходимостта от осигуряване на допълнителни сили и средства за търсене и спасяване, тъй като подобни удари се интензифицират напоследък. Докато не приключи войната, ситуацията вероятно ще остане такава.“

Според Димитров руските сили атакуват плавателни съдове, свързани с украинската икономика, а украинските – кораби, свързани с руската. Един от спасените моряци твърди, че е заснел дрон непосредствено преди удара по BETUL 8. По думите на капитана специалистите трябва да преценят каква доказателствена стойност имат снимката и показанията на екипажа.

Военният риск вече променя маршрутите в Черно море. По думите на Димитров застрахователите оценяват риска в териториалните води на България, Румъния, Турция и Грузия като по-нисък. Част от корабите, които преди са пресичали морето директно, вече преминават край българските териториални води.

„Целият трафик, който пресичаше директно Черно море, сега в голяма степен преминава покрай нашето териториално море. Така че трафикът като цяло не е намалял. Намалял е обаче трафикът от и към нашите пристанища. Това е ситуацията в момента“, обобщи Димитров.

По данни от застрахователния бранш, цитирани от капитана, премиите за плаване в Черно море достигат до 10% от стойността на кораба и товара. Преди засилването на атаките те са били около 0,1%. Според Димитров по-високите разходи за застраховка оскъпяват превоза и се отразяват на крайните цени на стоките. Български кораборемонтни заводи вече получават откази от кораби, които са планирали да пристигнат за ремонт.

Превозът на основни товари като зърно и въглища продължава, тъй като морският транспорт трудно може да бъде заменен. Димитров предупреди, че по-високите премии могат да насочат компаниите към по-евтини плавателни съдове, които не отговарят на стандартите.

„При завишаване на застрахователните премии компаниите, които транспортират товарите, започват да избират подстандартни кораби, защото тяхната стойност е по-малка и съответно застрахователната премия е по-ниска. С това обаче се увеличава рискът за безопасността на корабоплаването. Това е последният проблем, от който ние, моряците от търговския флот, имаме нужда“, подчерта той.