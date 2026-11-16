Румъния провежда две операции за проверка на дронове, открити в Черно море

Румънските военноморски сили започват две операции за проверка на безпилотни летателни апарати, открити да плават по повърхността на Черно море. Това съобщи министърът на националната отбрана на Румъния Щефан-Раду Опря във Фейсбук.

Единият дрон е забелязан в района на Сфънту Георге, а другият се намира на около 45 морски мили източно от Мангалия. За двата случая са изпратени специализирани екипи от военни водолази, обучени да обезвреждат взривни устройства.

Безпилотните апарати са били засечени от френския патрулен самолет „Atlantique 2“ (ATL-2), който е разположен в Румъния.

За първия обект към района на Сфънту Георге се отправя миночистач на румънските военноморски сили с екип от водолази на борда. Целта е да бъде извършена проверка и да се установи дали дронът представлява опасност.

При втория случай водолазен екип вече оценява откритите компоненти от безпилотен апарат на около 45 морски мили източно от Мангалия. Действията се извършват с участието на патрулен катер на Румънската брегова охрана.

Операциите се провеждат на фона на зачестилите инциденти с дронове и нападенията срещу търговски кораби в Черно море, включително в близост до румънските териториални води.

Междувременно противоминната военноморска група MCM Black Sea се придвижва от Варна към Констанца, където ще остане до 18 ноември.

В настоящата 13-а активация на групата участват румънският минен ловец M 271 „Капитан Константин Думитреску“ и кораби от военноморските сили на България и Турция.

Основните задачи на съвместната група са откриване, идентифициране и обезвреждане на опасности за корабоплаването. Дейността ѝ е част от сътрудничеството между трите държави за поддържане на сигурността в Черно море.