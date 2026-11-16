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Сръбска песен за Косово предизвика дипломатически скандал на форум на ЕС в Брюксел

Сръбска песен за Косово предизвика дипломатически скандал на форум на ЕС в Брюксел
БТА

Сред първите, реагирали на случилото се, беше естонският евродепутат Рихо Терас

Изпълнение на сръбската песен „Ой, Косово, Косово“ по време на официалната програма за откриването на втория Форум за разширяване на Европейския съюз в Брюксел предизвика остри реакции от косовски представители, дипломати и евродепутати. Те поискаха обяснение от Европейската комисия и еврокомисаря по разширяването Марта Кос.

Песента прозвуча по време на концертната вечер, организирана преди началото на форума под мотото „По-широка Европа“. Изпълнението беше инструментално, без текст, но заглавието на композицията беше показано пред присъстващите.

Сред първите, реагирали на случилото се, беше естонският евродепутат Рихо Терас. Той определи избора на песента като нетактичен и безвкусен и поиска да разбере дали включването ѝ е било умишлена провокация или резултат от непознаване на историческия и политическия контекст.

Концертът се състоя в присъствието на еврокомисаря Марта Кос, която е домакин на форума. В музикалната програма участваха словенската група Kapobanda, Западнобалканският младежки оркестър и музикантът Марко Хатлак.

Остра реакция от косовските представители

Посланикът на Косово в Белгия и главен преговарящ на Прищина в диалога с Белград Агрон Байрами също осъди включването на композицията. Според него песента съдържа политически претенции към територията на Косово и няма място в събитие на европейските институции.

„Това не е културен обмен. Песента прокарва ясни политически претенции към територията на Република Косово. Включването ѝ в официално събитие на Европейската комисия, посветено на разширяването, единството и добросъседските отношения, е неприемливо“, написа Байрами.

Той настоя Европейската комисия да обясни кой е избрал музикалната програма и кой е одобрил включването на песента.

Главният преговарящ на Косово с ЕС Джетон Зулфай също определи случилото се като скандално. Той припомни историческия контекст на композицията и връзката ѝ със сръбския национализъм.

Зулфай заяви, че песента е създадена в периода на управлението на Слободан Милошевич, когато Косово е било подложено на репресии и ограничаване на правата.

Той постави и въпроса защо Косово не е получило покана за участие във форума, въпреки напредъка си в демократичните реформи и съответствието на външната си политика с позициите на ЕС.

„Ще оставим на комисар Кос да обясни как се е случило това и какви мерки ще предприеме, както и защо Косово не беше поканено“, заяви Зулфай.

Критики отправи и лидерът на косовския Алианс Ардиан Гини, който определи изпълнението като сериозна обида към страната. Той поиска обяснение от европейските институции и разкритикува дипломатическите действия на косовското правителство.

Европейската младежка посланичка на Косово в платформата WeBalkans Едлира Дибрани, присъствала на събитието, също изрази възмущение и определи случилото се като срамно.

Допълнително недоволство предизвика фактът, че Косово не е сред официално посочените участници във форума. В програмата са включени представители на европейските институции, държавите членки и страните кандидатки за членство.

Сред представените държави от Западните Балкани са Албания, Черна гора и Република Северна Македония. Участват също Украйна и Молдова.

Вторият Форум за разширяване на ЕС е посветен на европейската интеграция, реформите в кандидатстващите държави, инвестициите, икономическия растеж и сигурността на Европа. В програмата за днес са предвидени изказвания на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, президента на Финландия Александър Стуб, Марта Кос и албанския премиер Еди Рама.

 
 
 

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