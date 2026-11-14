Манастирът "Свети Наум" край Охрид - духовното наследство на средновековна България

На югоизточния бряг на Охридското езеро, близо до днешната граница между Северна Македония и Албания, се намира един от най-значимите православни манастири на Балканите - "Свети Наум". Заобиколена от планински склонове, вековна растителност и кристалните води на езерото, обителта е не само важно поклонническо средище, но и паметник на средновековната християнска и книжовна традиция.

Историята на манастира е непосредствено свързана с развитието на Първото българско царство, покръстването на българите и разпространението на славянската писменост. Неговото създаване е част от процеса на изграждане на нови духовни средища след пристигането на учениците на Кирил и Методий в България през 886 г.

През вековете манастирът съхранява паметта за свети Наум Охридски, за неговите учители и съратници, както и за владетелите, подкрепили християнското просветителско дело. Днес той е сред най-разпознаваемите исторически и религиозни забележителности в Охридския регион.

Основаване и историческо развитие на манастира

Първоначалният храм е издигнат от свети Наум около 900 г. и е посветен на светите архангели Михаил и Гавриил. В историческата литература се среща и 905 г., посочена във Второто славянско житие на светеца. Според изследването на академик Цветан Грозданов по-ранната дата - 900 г., се приема за по-вероятна за завършването на първоначалната църква.

Изграждането на манастира е свързано с подкрепата на българските владетели Борис I Михаил и неговия син Симеон Велики. Това е показателно за държавната политика на българските владетели, насочена към създаването на църковни средища и утвърждаването на славянското богослужение.

Важна особеност е, че първоначалната обител не е била посветена на свети Наум. След смъртта му през 910 г. и погребението му в манастирския храм постепенно се утвърждава почитта към него, а църквата започва да се свързва с неговото име. Наименованието "Свети Наум" е засвидетелствано в по-късни исторически документи.

Манастирът се намира в район с особено значение за средновековната българска държава. Охрид и околните земи са сред основните центрове на книжовната дейност на Климент Охридски и Наум. След управлението на цар Самуил Охрид придобива още по-голямо политическо и църковно значение, превръщайки се в столица на българската държава.

През следващите столетия манастирът преживява разрушения, възстановявания и архитектурни промени. Сегашната църква е изграждана на няколко етапа през XVI-XVII век върху основите на по-стария храм. От първоначалната църква от X век не е запазена нейната стенописна украса. Днешният интериор носи художествения облик на по-късни епохи.

През 1711 г. е завършен забележителният дърворезбен иконостас, а в началото на XIX век храмът получава основната част от запазената си стенописна украса. Тези художествени паметници са сред най-ценните свидетелства за развитието на православното изкуство в Охридския регион.

Свети Наум Охридски - ученикът на Кирил и Методий