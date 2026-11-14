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Дрон порази търговски кораб в териториалните води на Румъния

Дрон порази търговски кораб в териториалните води на Румъния
Снимка: AP/БТА

Плавателният съд LARISSA 1 е под флага на Палау, а при атаката е повреден товарен кран

Търговският кораб LARISSA 1, плаващ под флага на Палау, е бил поразен от безпилотен летателен апарат в териториалните води на Румъния. При атаката е повреден един от товарните кранове на плавателния съд, но няма пострадали членове на екипажа, потвърдиха румънските власти.

Инцидентът е станал около 21:40 ч. на 13 ноември. Това е вторият потвърден случай на търговски кораб, поразен в териториалните води на Румъния.

По-рано днес министърът на националната отбрана на Румъния Щефан-Раду Опреа посети Констанца. Той заяви, че сътрудничеството между Военноморските сили, Министерството на вътрешните работи и Бреговата охрана функционира успешно.

Междувременно румънското Министерство на националната отбрана съобщи, че рано в събота радарната система на страната е засякла въздушна цел в района на Змийския остров в Черно море.

Два изтребителя F-16, намиращи се в бойна готовност, са излетели от 86-а въздушна база във Фетешти. Националният военен команден център е уведомил Главния инспекторат за извънредни ситуации, за да бъдат предприети действия за предупреждаване на населението в източната част на окръг Тулча.

Първото предупреждение чрез системата RO-Alert е изпратено в 04:45 ч. до жителите в района, а в 05:39 ч. е последвало второ съобщение за северната част на окръга. Въздушната тревога е отменена в 05:52 ч.

LARISSA 1 е кораб за генерални товари, построен през 1999 г., с дедуейт 17 064 тона. Според справка на Maritime.bg плавателният съд е собственост и се управлява от компании, базирани в Турция.

Корабът е пристигнал в района преди около седмица след преход от Бизерта, Тунис. Планираният му маршрут е предвиждал преминаване през рейда край Сулина на път към Украйна.

След атаката LARISSA 1 е останал на котва в румънски води. Последните данни за местоположението му, посочени към 14 ноември в 12:30 ч., показват, че се е намирал на около 7,4 морски мили (13,8 км) от Сфънту Георге.

Румънският министър на отбраната посочи, че условията за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море са се променили. По думите му Военноморските сили и Граничната полиция извършват редовни съвместни патрули в изключителната икономическа зона на страната.

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