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Български специалисти помогнаха на парализиран мъж да проходи отново

Български специалисти помогнаха на парализиран мъж да проходи отново
Стопкадър / НОВА НЮЗ

32-годишният пациент вече се придвижва с една патерица, а успешното му възстановяване донесе международно признание на българския медицински екип

Български специалисти по неврорехабилитация помогнаха на 32-годишен мъж с тежка парализа на долните крайници да проходи отново. Успешният случай беше представен на Международния конгрес по физиотерапия в Бразилия, където работата на екипа предизвика аплодисментите на участниците.

За постижението разказаха асистент Петър Петров от Факултета по обществено здраве на Медицинския университет в София и клиничният кинезитерапевт Симеон Терзиев в предаването "Пулс".

Пациентът страдал от дискови хернии и чести болки в гърба. При пореден болезнен пристъп опитал да облекчи състоянието си с горещ душ, масаж и загряващи гелове. Скоро след това обаче започнало изтръпване на левия крак, а впоследствие симптомите обхванали и десния.

Мъжът прекарал 14 дни във Военномедицинската академия и още две седмици в болница за рехабилитация, но въпреки лечението останал зависим от инвалидна количка.

Причината за парализата се оказала рядка артериовенозна фистула на гръдно ниво – патологична връзка между артерия и вена, която нарушила кръвообращението и довела до оток и увреждане на гръбначния мозък.

"Виждам, че пред нас стои един тежък клиничен случай с неясен изход, при който нямаме право на грешки и трябва да намерим най-добрия индивидуален подход към него, за да може да го възстановим", разказа асистент Петър Петров.

Заради рядкото заболяване специалистите разработили индивидуална програма за неврорехабилитация, съобразена с двигателните възможности и състоянието на пациента.

Възстановяването включвало специализирани упражнения за подобряване на мускулната сила, координацията, равновесието и способността за самостоятелно придвижване.

Днес 32-годишният мъж вече ходи с една подлакътна патерица и може самостоятелно да изкачва и слиза по стълби.

"Когато видиш един такъв човек, който е с толкова лоша прогноза да проходи и да направи първите си крачки, тогава разбираш, че с целия този труд и усилия си помогнал на този човек отново не само да върне движението си, но и самостоятелността, достойнството си и възможността да бъде независим", сподели Симеон Терзиев.

Успехът на българския екип получи международно признание, след като представянето на случая на конгреса в Бразилия доведе до покана за участие като гост-лектори на следващ научен форум.

"Те ни поканиха на следващото голямо събитие да сме гост-лектори. Това е едно от най-големите признания", заяви асистент Петър Петров.

На предстоящото събитие българските специалисти планират да представят опита си във възстановяването на пациенти след мозъчен инсулт.

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