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Диана Русинова: Истината е проста и за жалост е само една

Диана Русинова: Истината е проста и за жалост е само една
Снимка: БТА

На 23.03.2020 г. има сключен договор за интелигентна система на АМ "Тракия", но няма изпълнение, пише тя

Спрете да политиканствате, безобразни и нагли сте! Това написа председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова.

Тя коментира след верижната катастрофа на АМ "Тракия" от 10 ноември, в която загинаха вече 13 души. 

Ето какво написа тя в социалните мрежи:

"На фона на поредната трагедия на пътя, която се случи преди дни в публичното пространство се изляха колосално количество политически оправдания. Всички започнаха да се обясняват как те не били виновни.
Пародия!
По-лошо пълна свинщина на гърба на човешкия живот и здравето на гажданите ни.
Истината е проста и за жалост е само една...
На 23.03.2020 г. има сключен договор за "Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на АМ "Тракия". Този проект никога не е реализиран. Прекратен е през 2022 г. Защо по този проект нищо не се е случило от март 2020 до 2022 г. - това нито един политик не иска да каже.
През 2021 г. е имало проекта за "Повишаване на безопасността при лоши атмосферни условия в участък от АМ "Хемус". Той също не е реализиран - НИКОГА. Защо ли, защото тогава дойде времето на "чегъртането" и щяха да ни спасяват, променят и оправят.

Идва 05.02.2025 г. когато има решение на АПИ където е било прието да се реализира проект за предприемане на мерки относно необходимостта от предприемане на действия по поставяне на хоризонтална маркировка за мъгла на АМ "Струма". Познайте какво се е случило с този проект? НИЩО!
Знаете ли, цинично е да говориш за това, че публичният ресурс не достига, когато на по-малко от 100 метра от теб лежат труповете на 11 човека, а над 40 са в болница след ПТП.
Трагедията на АМ "Тракия" ни показа само едно нещо - на нашите политици, не им дреме за нашия живот и за нашето здраве. Важното е да са на "власт". Да си дадем сметка от 2019 г. до 2026 г. ни управляваха всякакви спасители и разбирачи, които ни докараха до тук.
За 7 години се изредиха да ни управляват всички от целия политически спектър. Резултатът е очевиден... "Спасиха ни".
И ако си мислите, че тези хора ще ни спасят... Те изобщо дори не се трогват от смъртта и нещастието на нашия народ", пише Русинова.
 
Таралеж припомня - по-рано през деня регионалният министър Иван Шишков обясни, че първият договор за електронните табла на пътя е от 2016-а година. "От 2016 г. има сключен договор и са осигурени пари за т.нар. интелигентни системи по пътищата. През 2018-а е започнала обществената поръчка, 2020 г. е финализиран договора. Очевидно продуктът, произлязал от договора, е бил некачествен. През април 2022 г. договорът е прекратен. Нас ни няма никъде, но опозицията атакува нас", каза Шишков.

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