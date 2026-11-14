Новини
Търси
Подкаст
Общество

Крум Зарков: Олигархията няма да бъде преборена само с наказателно право

Крум Зарков: Олигархията няма да бъде преборена само с наказателно право
БТА

Лидерът на БСП представи Манифеста на левите сили и призова за надпартийно обединение около идеите за социална справедливост, равенство и мир

БСП протяга ръка за надпартиен разговор и обединение на хората, които вярват във възможността за по-справедливо общество. Това заяви председателят на Националния съвет на партията Крум Зарков по време на конференцията "Социализмът на нашия век - демокрация, равенство, труд и мир", съобщиха от пресцентъра на социалистите.

На форума, организиран от фондациите "Солидарно общество" и "Фридрих Еберт", Зарков представи основните идеи в Манифеста на левите сили.

"С Манифеста на левите сили протягаме ръка за един надпартиен разговор. С него целим да обединим хора, които считат, че едно по-справедливо общество е възможно и са готови да допринесат за неговото построяване", заяви той.

Според лидера на БСП обществените системи се нуждаят от фундаментални реформи, тъй като сегашният модел облагодетелства ограничен икономически елит за сметка на мнозинството граждани.

"Олигархията няма да се пребори само с наказателното право. Деолигархизация без деконцентрация на ресурсите и децентрализация на властта няма да бъде постигната", подчерта Зарков.

Той допълни, че социалната справедливост е неразривно свързана с достойното заплащане на труда и мирното развитие на обществото.

Зарков посочи, че манифестът има за цел и да върне БСП към нейните идеологически основи.

"Имахме нужда да се обърнем към идеите, които правят БСП различна от всички други. Те са най-голямото ни конкурентно предимство и ние не бива да го загърбваме", заяви председателят на партията.

Политологът доц. Борис Попиванов определи документа като възможност за сближаване на обществените потребности и политическия дневен ред.

"Социализмът на нашия век се нуждае не от повече симпатизанти, а от повече съавтори", подчерта той.

Темите за икономическото неравенство, технологичния прогрес и бъдещето на труда също бяха сред основните акценти на конференцията.

Политологът Страхил Делийски постави въпроса за разпределението на богатството, създавано чрез новите технологии.

"Не роботът отнема препитанието, а този, който го притежава", заяви той.

От своя страна Меги Попова подчерта необходимостта от активна политика за мир и сътрудничество със социалистическите и социалдемократическите партии в Европа.

Членът на Изпълнителното бюро на БСП Пламен Владимиров заяви, че България се нуждае от ясна лява алтернатива, която да предложи промяна на установения икономически и политически модел.

Конференцията беше открита от Георги Пирински и директора на Фондация "Фридрих Еберт" - Бюро България Жак Папаро.

Папаро приветства стремежа на левицата да се върне към идеологическите си основи и поздрави социалистите за избора на Илияна Йотова за президент.

"БСП показа, че не е забравила как се печелят избори", заяви той.

Още по темата

Крум Зарков: Не може да се бориш със злоупотребите, като отнемаш правата на хората с увреждания

Крум Зарков: Не може да се бориш със злоупотребите, като отнемаш правата на хората с увреждания

Крум Зарков: Да се твърди, че Илияна Йотова е антиевропеец, е нелепо

Крум Зарков: Да се твърди, че Илияна Йотова е антиевропеец, е нелепо

Крум Зарков: БСП допринесе съществено за избора на Йотова, възстановяването на партията продължава

Крум Зарков: БСП допринесе съществено за избора на Йотова, възстановяването на партията продължава

Крум Зарков: Тази вечер България пише още една страница от своята история

Крум Зарков: Тази вечер България пише още една страница от своята история

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

13 жертви на АМ "Тракия": Прокуратурата все още не може да посочи кой е предизвикал катастрофата

13 жертви на АМ "Тракия": Прокуратурата все още не може да посочи кой е предизвикал катастрофата

Габрово и Велико Търново подготвят обща кандидатура за Европейска столица на културата през 2032 г.

Габрово и Велико Търново подготвят обща кандидатура за Европейска столица на културата през 2032 г.

София с недостиг от над 40 млн. евро за транспорта, липсват и 300 шофьори

София с недостиг от над 40 млн. евро за транспорта, липсват и 300 шофьори

Мъж е с мозъчен хематом след удар със стол по главата в Смолян

Мъж е с мозъчен хематом след удар със стол по главата в Смолян

Диана Русинова: Истината е проста и за жалост е само една

Диана Русинова: Истината е проста и за жалост е само една

Водещи

13 жертви на АМ "Тракия": Прокуратурата все още не може да посочи кой е предизвикал катастрофата

13 жертви на АМ "Тракия": Прокуратурата все още не може да посочи кой е предизвикал катастрофата

  • Преди 12 минути
Скандал между две от звездите на Франция

Скандал между две от звездите на Франция

  • Преди 14 минути
Гърция удължи субсидиите за горива до края на ноември

Гърция удължи субсидиите за горива до края на ноември

  • Преди 14 минути
Тейлър Фриц триумфира с титлата в Стокхолм

Тейлър Фриц триумфира с титлата в Стокхолм

  • Преди 23 минути
Габрово и Велико Търново подготвят обща кандидатура за Европейска столица на културата през 2032 г.

Габрово и Велико Търново подготвят обща кандидатура за Европейска столица на културата през 2032 г.

"Демократична България" обвини правителството в провал на реформите след оценката на S&P

"Демократична България" обвини правителството в провал на реформите след оценката на S&P

  • Преди 26 минути
Тръмп ще обсъди ядреното разоръжаване с Путин и Си Дзинпин на срещата в Китай

Тръмп ще обсъди ядреното разоръжаване с Путин и Си Дзинпин на срещата в Китай

  • Преди 31 минути
София с недостиг от над 40 млн. евро за транспорта, липсват и 300 шофьори

София с недостиг от над 40 млн. евро за транспорта, липсват и 300 шофьори

Черноморец Бургас разби 10 от Марек за четири минути и поведе във Втора лига

Черноморец Бургас разби 10 от Марек за четири минути и поведе във Втора лига

  • Преди 49 минути
Мъж е с мозъчен хематом след удар със стол по главата в Смолян

Мъж е с мозъчен хематом след удар със стол по главата в Смолян

Селекционерът на Естония преди мача с България: Ще играем както досега, няма да гледаме класирането

Селекционерът на Естония преди мача с България: Ще играем както досега, няма да гледаме класирането

  • Преди 1 час
Дрон порази търговски кораб в териториалните води на Румъния

Дрон порази търговски кораб в териториалните води на Румъния

  • Преди 1 час
Бивш национал призова българския футбол да премине към аматьорски модел

Бивш национал призова българския футбол да премине към аматьорски модел

  • Преди 1 час
Крал Чарлз III навършва 78 години: любопитни факти за живота на британския монарх

Крал Чарлз III навършва 78 години: любопитни факти за живота на британския монарх

  • Преди 1 час
Крум Зарков: Олигархията няма да бъде преборена само с наказателно право

Крум Зарков: Олигархията няма да бъде преборена само с наказателно право

  • Преди 1 час