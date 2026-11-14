Крум Зарков: Олигархията няма да бъде преборена само с наказателно право

БСП протяга ръка за надпартиен разговор и обединение на хората, които вярват във възможността за по-справедливо общество. Това заяви председателят на Националния съвет на партията Крум Зарков по време на конференцията "Социализмът на нашия век - демокрация, равенство, труд и мир", съобщиха от пресцентъра на социалистите.

На форума, организиран от фондациите "Солидарно общество" и "Фридрих Еберт", Зарков представи основните идеи в Манифеста на левите сили.

"С Манифеста на левите сили протягаме ръка за един надпартиен разговор. С него целим да обединим хора, които считат, че едно по-справедливо общество е възможно и са готови да допринесат за неговото построяване", заяви той.

Според лидера на БСП обществените системи се нуждаят от фундаментални реформи, тъй като сегашният модел облагодетелства ограничен икономически елит за сметка на мнозинството граждани.

"Олигархията няма да се пребори само с наказателното право. Деолигархизация без деконцентрация на ресурсите и децентрализация на властта няма да бъде постигната", подчерта Зарков.

Той допълни, че социалната справедливост е неразривно свързана с достойното заплащане на труда и мирното развитие на обществото.

Зарков посочи, че манифестът има за цел и да върне БСП към нейните идеологически основи.

"Имахме нужда да се обърнем към идеите, които правят БСП различна от всички други. Те са най-голямото ни конкурентно предимство и ние не бива да го загърбваме", заяви председателят на партията.

Политологът доц. Борис Попиванов определи документа като възможност за сближаване на обществените потребности и политическия дневен ред.

"Социализмът на нашия век се нуждае не от повече симпатизанти, а от повече съавтори", подчерта той.

Темите за икономическото неравенство, технологичния прогрес и бъдещето на труда също бяха сред основните акценти на конференцията.

Политологът Страхил Делийски постави въпроса за разпределението на богатството, създавано чрез новите технологии.

"Не роботът отнема препитанието, а този, който го притежава", заяви той.

От своя страна Меги Попова подчерта необходимостта от активна политика за мир и сътрудничество със социалистическите и социалдемократическите партии в Европа.

Членът на Изпълнителното бюро на БСП Пламен Владимиров заяви, че България се нуждае от ясна лява алтернатива, която да предложи промяна на установения икономически и политически модел.

Конференцията беше открита от Георги Пирински и директора на Фондация "Фридрих Еберт" - Бюро България Жак Папаро.

Папаро приветства стремежа на левицата да се върне към идеологическите си основи и поздрави социалистите за избора на Илияна Йотова за президент.

"БСП показа, че не е забравила как се печелят избори", заяви той.