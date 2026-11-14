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Селекционерът на Естония преди мача с България: Ще играем както досега, няма да гледаме класирането

Селекционерът на Естония преди мача с България: Ще играем както досега, няма да гледаме класирането
БТА

"Играчите прегърнаха идеята, вярват в нея и са способни да я приложат", каза Юрген Хен

Селекционерът на Естония Юрген Хен говори след победата с 1:0 над Люксембург, която остави отбора му в битката за първото място в група С/4 на Лига на нациите, в която е и България. Специалистът коментира и предстощия мач с "лъвовете" в понеделник. 

„Бяхме подготвени за различни сценарии как биха могли да ни атакуват и какви биха могли да бъдат заплахите от първия ни мач. Мисля, че успяхме доста добре да предвидим какво биха искали да използват“, започна Хен. 

Горди сме! Играчите показаха в една донякъде нова ситуация за естонския национален отбор, където сякаш нещо вече е спечелено, след като не играем за да избегнем загуба. Но и в Люксембург, и срещу България ще продължим в този стил, който който ни доведе тук. Не е лесно да се постигне това отношение, но и при грешки, не бива да се отказваш. Разликата в начина на мислене е много, много голяма“, добави той. 

Специалистът разкри и на какво се дължи добрата игра на отбора в защита. „Детайли, работа, повторение и подготовка. Ако сте гледали мача, Люксембург вероятно имаше едно центриране и един удар. Играчите прегърнаха идеята, вярват в нея и са способни да я приложат. Последователна работа върху детайлите“. 

Юрген Хен беше категоричен, че отборът му ще преследва победата срещу България и няма да следи развитието на другия мач в групата. „Можем да продължим по начина, по който играем досега, и определено ще се борим у дома. След това ще видим какво ще се случи във другия мач: не е нужно да мислим твърде много за таблицата“.

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