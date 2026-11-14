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България в четвърта урна в жребия за Евро 2028

България в четвърта урна в жребия за Евро 2028
БТА

Церемонията е на 6 декември

България ще бъде в четвърта урна на жребия за квалификациите за Европейското първенство през 2028 година. Церемонията ще се проведе на 6 декември. 

Причината е, че „лъвовете“ не успяха да завършат на първо място в група C4 на Лигата на нациите. Ако "трикольорите" бяха спечелили групата, то щяха да бъдат в трета урна. 

Според регламента в първа урна ще попаднат съставите, завършили на първите три позиции в групите на Лига А. Във втора ще бъдат четвъртите от най-високата дивизия, както и първите два отбора от всяка група в Лига B.

Трета урна ще включва завършилите на трето и четвърто място в Лига B, заедно с победителите в групите на Лига C. Останалите представители на третото ниво, сред които е и България, ще бъдат поставени в четвърта урна, докато петата е отредена за отборите от Лига D.

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