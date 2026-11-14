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Бойко Атанасов предлага ревизия на ВСС и промени в правилата на конкурсите

Бойко Атанасов предлага ревизия на ВСС и промени в правилата на конкурсите
Снимка: БТА

Той заяви, че ще работи за повишаване на прозрачността и отчетността на съвета

Преглед на работата на досегашния състав на съвета и промени в правилата за провеждане на конкурсите за магистрати предлага кандидатът за член на Висшия съдебен съвет (ВСС) Бойко Атанасов, следовател в Софийската градска прокуратура. Той беше изслушан пред Общото събрание на следователите за избор на член на Прокурорската колегия на ВСС от професионалната квота.

Атанасов е магистър по право от Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград. Има над 24 години юридически стаж в органите на съдебната власт. От 2002 до 2009 г. е следовател в Столичната следствена служба, а от 8 май 2009 г. работи в Следствения отдел на Софийската градска прокуратура.

Бойко Атанасов заяви, че иска да допринесе за подобряване на качеството на работата на следователите и за повишаване на ефективността на прокуратурата. Той каза, че ще работи за намиране на решения на проблемите в прокуратурата и Прокурорската колегия на ВСС.

Пред Общото събрание Атанасов посочи, че ще работи за повишаване на прозрачността и отчетността на съвета, както и за ограничаването на зависимости, шуробаджанащина и назначения на роднини и близки на магистрати. Той предлага да бъде направена ревизия на работата на Прокурорската колегия и на предходния състав на ВСС, включително на решенията за кадрови назначения. Според него трябва да бъдат въведени ясни критерии за професионализъм и почтеност при избора на членове на съвета.

Атанасов добави, че ще настоява за нови правила за конкурсите за младши съдии и прокурори, както и за първоначално назначаване и повишаване в длъжност на съдии, прокурори и следователи. По думите му правилата трябва да гарантират равен старт на кандидатите и да не допускат манипулиране на резултатите от конкурсите.

Според хронограмата, приета от ВСС, следващата събота (21 ноември) магистратите ще гласуват кои от номинираните следователи да влязат в състава на новия ВСС. 

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