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Следователите избраха членовете на избирателните секции в страната

Следователите избраха членовете на избирателните секции в страната
Снимка: БТА

Вотът е идната събота

Общото събрание на следователите за избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) избра членове на избирателните секции в страната и техни резервни членове. Секциите се състоят от трима редовни и трима резервни членове.

За редовни членове на секция №1– София бяха избрани следователите Силвия Танева, Иван Делчев и Тихомир Николов. За резервни членове бяха избрани следователите Светлина Малинова, Галя Николова и Георги Ставрев.

За редовни членове на секция №2 – Пловдив бяха избрани следователите Десислава Ангелова, Иван Петров и Димитър Ралев. За резервни членове бяха избрани следователите Красимира Ипократова, Радостина Цанева и Станислава Мартинова-Казакова.

За редовни членове на секция №3 – Велико Търново бяха избрани следователите Венцислава Ангелова, Виктор Георгиев и Теменужка Атанасова. За резервни членове бяха избрани следователите Бижо Бижев, Тодор Горанов и Детелина Костадинова.

За редовни членове на секция №4 – Варна бяха избрани следователите Калин Владимиров, Маргарита Колева и Стела Петрова. За резервни членове бяха избрани следователите Илия Илиев, Петя Петкова и Диана Господинова.

За редовни членове на секция №5 – Бургас бяха избрани следователите Пенка Андреева, Теодор Багрев и Иван Енев. За резервни членове бяха избрани следователите Кремена Стайкова, Вълчо Иванов и Георги Тигъров.

Според хронограмата, приета от ВСС, следващата събота (21 ноември) магистратите ще гласуват кои от номинираните следователи да влязат в състава на новия ВСС.

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