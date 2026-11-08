Започна вторият тур за избор на шестима членове на ВСС от квотата на съдиите

Започна повторното гласуване за избор на шестима членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на съдиите. До втория тур се стигна, след като на 7 ноември нито един от 21-те кандидати не успя да получи необходимата подкрепа.

В днешното гласуване участват всички 21 кандидати, като шестимата, получили най-много гласове, ще бъдат избрани за членове на новия състав на ВСС.

Право на глас имат общо 2275 съдии, а изборният ден ще продължи до 18:00 часа.

Гласуването се провежда с хартиени бюлетини в 30 избирателни секции в страната, разположени в градовете с окръжни съдилища. Четири от секциите са в София.

Преброяването на бюлетините, установяването на тяхната действителност и изготвянето на изборните протоколи ще се извършват под видеонаблюдение, което ще се излъчва в реално време на интернет страницата на ВСС.

Очаква се до 23:00 часа да бъдат обявени окончателните резултати, както и имената на шестимата избрани представители на съдиите.

Междувременно продължава и процедурата по попълване на останалите квоти в новия състав на съдебния съвет.

На 5 ноември приключи изслушването на кандидатите от парламентарната квота. Народното събрание трябва да избере общо 11 членове - шестима за Съдийската колегия и петима за Прокурорската колегия.

Прокурорите вече избраха своите четирима представители след два тура на гласуване, а следователите тепърва трябва да проведат изслушване и избор на своя представител.