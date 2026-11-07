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Над 53% избирателна активност при избора на нови членове на ВСС към 13 часа

Над 53% избирателна активност при избора на нови членове на ВСС към 13 часа
БТА

Гласували са 1214 съдии, а резултатите се очаква да бъдат обявени до 23:00 часа

Избирателната активност при избора на шестима членове на новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) достигна 53,36% към 13:00 часа. Това съобщиха от пресцентъра на съдебния съвет.

До този час правото си на глас са упражнили 1214 съдии от общо 2275 магистрати, включени в избирателните списъци.

Българските съдии избират шестима свои представители в деветия състав на ВСС, като могат да гласуват за общо 21 допуснати кандидати.

Гласуването се провежда с хартиени бюлетини в 30 избирателни секции в страната, четири от които са в София.

Изборният ден продължава до 18:00 часа, след което ще започне преброяването на бюлетините и установяването на резултатите.

Очаква се до 23:00 часа председателят на избирателната комисия на Общото събрание на съдиите да обяви резултатите за всеки кандидат и имената на шестимата избрани членове на ВСС.

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