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Кандидат за ВСС предлага разликата в заплатите на съдиите да не надхвърля една трета

Кандидат за ВСС предлага разликата в заплатите на съдиите да не надхвърля една трета
БТА

Съдия Стефан Илиев настоява за по-бързи конкурси, по-опростено атестиране и справедливо разпределение на натовареността

Разликата между възнагражденията на върховните и районните съдии да не надхвърля една трета. Това е сред основните предложения на съдия Стефан Илиев от Софийския апелативен съд, който е кандидат за член на новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) от професионалната квота на съдиите, съобщава БТА.

Илиев представи своите приоритети по време на Общото събрание на съдиите, което се провежда на 31 октомври в София и е част от процедурата за избор на представители на съдийската общност в новия състав на ВСС.

Според него Висшият съдебен съвет трябва да има активно и отговорно ръководство, което последователно да защитава независимостта на съда и финансовата самостоятелност на съдебната власт.

Сред основните му приоритети е въвеждането на по-справедлив модел на заплащане, който да намали разликите между възнагражденията на магистратите от различните нива на съдебната система.

Кандидатът настоява и за по-съществено финансово признание за придобития ранг, както и за гарантиране на предвидените в закона средства за облекло и други придобивки.

Стефан Илиев обръща специално внимание на промените в осигурителния режим от 2026 г. Според него те създават риск от намаляване на нетните доходи на магистратите през следващите години, което налага по-активна позиция от страна на ВСС.

Той смята, че съветът трябва своевременно да реагира на законодателни промени, засягащи статута и възнагражденията на съдиите, и да отстоява пред законодателната и изпълнителната власт необходимите гаранции за независимостта на съдебната система.

По-бързото провеждане на конкурсите и опростяването на процедурите по атестиране също са сред предложенията на Илиев.

Според него административната тежест върху магистратите трябва да бъде намалена, за да могат те да отделят повече време за разглеждането и решаването на делата.

Кандидатът за ВСС предлага и по-справедливо разпределение на натовареността, при което да се отчитат не само броят на делата, но и тяхната сложност, действително отработеното време и обективните възможности на всеки съдия.

Илиев поставя акцент и върху работата на магистратите, които участват в конкурсни комисии. Според него тази допълнителна дейност трябва да бъде отчитана при определяне на натовареността им, така че след приключването ѝ да не се стига до натрупване на още повече задължения.

Сред останалите му предложения е облекчаване на процедурата за преместване на съдии между съдилища от еднаква степен и специализация, при запазване на принципите на публичност и равнопоставеност.

По думите му подобни промени биха позволили по-ефективна организация на работата в съдебната система и биха намалили административните затруднения пред магистратите.

Основната цел на предложенията на Стефан Илиев е да се осигурят по-справедливи условия на труд и повече време за правораздаване, като същевременно се засили ролята на ВСС в защитата на независимостта на съдебната власт.

Представените идеи са част от програмата на кандидата и не представляват приети решения или действащи промени в правилата за възнагражденията и работата на съдиите.

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