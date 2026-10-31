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Веласкес: Футболистите имат страхотно отдаване и характер

Веласкес: Футболистите имат страхотно отдаване и характер
Facebook/ PFC Levski

"Много съм щастлив от победата", каза треньорът на Левски

Треньорът на Левски - Хулио Веласкес, похвали своите футболисти за характера, който показаха при трудната победа с 1:0 над Дунав Русе като гост. "Сините" стигнаха до успеха с късен гол на Мустафа Сангаре. 

"Много съм щастлив за победата. Доволен съм от представянето на отбора от първата до последната минута. В подобни мачове е важното да вкараш. Когато опонентът има много футболисти зад топката, е трудно", започна Веласкес. 

"Хареса ми много нашият начин да атакуваме. Разбрахме точните моменти в мача. Имахме много шансове – не само откъм притежание. През второто полувреме исках същата динамика. Футболистите ми имат страхотно отдаване и характер. Имаха страхотна нагласа от първия момент", добави той.

"Трябва да имаш търпението да спечелиш мача. Беше много важно за нас да победим след последния мач. Играхме много далеч от нашия дом, но имахме много фенове за пореден път. Това е футболът“, завърши треньорът на Левски. 

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