Любослав Пенев обра овациите на феновете преди ЦСКА - Славия

Един от най-емоционалните моменти при откриването на обновения стадион „Българска армия“ беше свързан с появата на легендата на ЦСКА Любослав Пенев. Ел Голеадор получи специално посрещане от „червените“ привърженици, които се изправиха на крака и започнаха мощно да скандират името му.

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По време на церемонията на терена една след друга излизаха легенди на „армейците“, които бяха приветствани с бурни аплодисменти от трибуните. Всички получиха заслуженото признание на публиката, но при появата на Любо Пенев последва истински взрив от емоции.

След специалното посрещане, Пенев се нареди до останалите легенди на ЦСКА, сред които Димитър Якимов, Стойчо Младенов, Мартин Петров, Стилиян Петров, Стойчо Младенов, Георги Денев и много други, които взеха участие в церемонията по откриването на обновената „Българска армия“.

Накрая се появи и Христо Стоичков, който обра овациите на публиката.