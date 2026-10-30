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Официално: Любослав Пенев се разделя с Локомотив София

Официално: Любослав Пенев се разделя с Локомотив София
БТА

"Железничарите" потвърдиха новината

Локомотив София официално обяви, че Любослав Пенев напуска треньорския пост в клуба. Двете страни са провели разговори, след които е взето решение да се разделят по взаимно съгласие

Помощниците на Ел Голеадор ще водят отбора в днешния мач с Локомотив София.

Ето какво написаха от Локомотив: 

"Локомотивци,

След проведени разговори между ръководството на клуба и треньорския щаб беше взето решение двете страни да се разделят по взаимно съгласие.

В днешния двубой срещу „Ботев“ (Пловдив) отборът ще бъде воден от помощниците на Любослав Пенев, след което ангажиментите на треньорския щаб към клуба ще приключат.

Ръководството на „Локомотив“ благодари на Любослав Пенев и щаба му за професионализма и им пожелава много здраве и успехи в бъдеще!

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