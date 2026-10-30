Георги Донков е фаворит за нов треньор на Локомотив София. Очаква се той да гледа на живо мача срещу Ботев Пловдив по-късно днес, който ще бъде последен за Любослав Пенев и неговия щаб. Както стана ясно, Ел Голеадор е решил да се оттегли заради слабите резултати на отбора от началото на сезона.

Любослав Пенев напуска Локомотив София по собствено желание

Любопитното е, че Георги Донков бе сред спряганите варианти за треньор на Локомотив София и преди назначението на Любослав Пенев през лятото. Донков дори пристигна от Германия за преговори с ръководството на „железничарите", но тогава Пенев бе избраният.

Георги Донков за последно работи като помощник на Илиан Илиев в националния отбор (2023-2025). Той е бивш футболист на Левски, Ботев Пловдив, ЦСКА, Бохум и Кьолн, както и национал на България. Водил е различни германски отбори, а освен в националния отбор, е бил помощник и в Левски.