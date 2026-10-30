Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Георги Донков е фаворит за нов треньор на Локомотив София

Георги Донков е фаворит за нов треньор на Локомотив София

Бившият помощник на Илиан Илиев в националния отбор може да наследи на поста Любо Пенев

Георги Донков е фаворит за нов треньор на Локомотив София. Очаква се той да гледа на живо мача срещу Ботев Пловдив по-късно днес, който ще бъде последен за Любослав Пенев и неговия щаб. Както стана ясно, Ел Голеадор е решил да се оттегли заради слабите резултати на отбора от началото на сезона.

Любослав Пенев напуска Локомотив София по собствено желание

Любопитното е, че Георги Донков бе сред спряганите варианти за треньор на Локомотив София и преди назначението на Любослав Пенев през лятото. Донков дори пристигна от Германия за преговори с ръководството на „железничарите", но тогава Пенев бе избраният.

Георги Донков за последно работи като помощник на Илиан Илиев в националния отбор (2023-2025). Той е бивш футболист на Левски, Ботев Пловдив, ЦСКА, Бохум и Кьолн, както и национал на България. Водил е различни германски отбори, а освен в националния отбор, е бил помощник и в Левски.

 

Още по темата

Домакинството на Ботев Пловдив решава бъдещето на Любослав Пенев

Домакинството на Ботев Пловдив решава бъдещето на Любослав Пенев

Локомотив София и Ботев Враца си поделиха точките

Локомотив София и Ботев Враца си поделиха точките

Автогол донесе първа победа на Локомотив София през сезона

Автогол донесе първа победа на Локомотив София през сезона

ЦСКА надви Локомотив София с голове на Ето'о и Цварц

ЦСКА надви Локомотив София с голове на Ето'о и Цварц

Илиан Илиев бесен след 2:2 с Локомотив София: Това е престъпление към футбола

Илиан Илиев бесен след 2:2 с Локомотив София: Това е престъпление към футбола

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Димитър Бербатов може отново да се кандидатира за президент на БФС

Димитър Бербатов може отново да се кандидатира за президент на БФС

Новият стадион на Милан и Интер ще струва 2 милиарда евро

Новият стадион на Милан и Интер ще струва 2 милиарда евро

Тийнейджър счупи 21-годишен рекорд на ЛеБрон Джеймс в НБА

Тийнейджър счупи 21-годишен рекорд на ЛеБрон Джеймс в НБА

Световната №1 ядоса феновете на тениса в Токио

Световната №1 ядоса феновете на тениса в Токио

ЦСКА обяви програмата за историческото завръщане на „Българска армия“

ЦСКА обяви програмата за историческото завръщане на „Българска армия“

Водещи

ГДБОП задържа 19-годишен хакер за кибератаки срещу обществени медии и институции

ГДБОП задържа 19-годишен хакер за кибератаки срещу обществени медии и институции

  • Току-що
Димитър Бербатов може отново да се кандидатира за президент на БФС

Димитър Бербатов може отново да се кандидатира за президент на БФС

  • Преди 4 минути
Президентските избори в Сърбия ще бъдат свикани до 27 ноември

Президентските избори в Сърбия ще бъдат свикани до 27 ноември

  • Преди 9 минути
Спецакция срещу престъпността и изборните нарушения: Четирима задържани във Видинско

Спецакция срещу престъпността и изборните нарушения: Четирима задържани във Видинско

  • Преди 13 минути
Над тон месо и 320 литра алкохол иззеха при полицейска акция в Шуменско

Над тон месо и 320 литра алкохол иззеха при полицейска акция в Шуменско

  • Преди 14 минути
Ден на траур в Босна след смъртта на четирима италианци при катастрофа с военен хеликоптер

Ден на траур в Босна след смъртта на четирима италианци при катастрофа с военен хеликоптер

  • Преди 19 минути
Геномът на българите крие изненади: Учени откриха над 8,8 милиона непознати варианта

Геномът на българите крие изненади: Учени откриха над 8,8 милиона непознати варианта

  • Преди 20 минути
Разследват дали принц Андрю и Джефри Епстийн са трафикирали жени в кралското имение Балморал

Разследват дали принц Андрю и Джефри Епстийн са трафикирали жени в кралското имение Балморал

  • Преди 25 минути
До 6 години затвор грозят "Маг Нелина" за предполагаема измама с черна магия

До 6 години затвор грозят "Маг Нелина" за предполагаема измама с черна магия

Поколението Z излиза на протести в Германия

Поколението Z излиза на протести в Германия

  • Преди 30 минути
Кремъл: Участието на Европа в мирните преговори за Украйна ще бъде необходимо на определен етап

Кремъл: Участието на Европа в мирните преговори за Украйна ще бъде необходимо на определен етап

  • Преди 32 минути
Новият стадион на Милан и Интер ще струва 2 милиарда евро

Новият стадион на Милан и Интер ще струва 2 милиарда евро

  • Преди 39 минути
Канада и ЕС изграждат нов „Съюз за бъдещето“

Канада и ЕС изграждат нов „Съюз за бъдещето“

  • Преди 47 минути
Катастрофа на "Тракия" затруднява трафика в посока Бургас

Катастрофа на "Тракия" затруднява трафика в посока Бургас

  • Преди 55 минути
Турция чупи рекорди: 51,3 млрд. долара приходи от туризъм за девет месеца

Турция чупи рекорди: 51,3 млрд. долара приходи от туризъм за девет месеца

  • Преди 57 минути