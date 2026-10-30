ЦСКА обяви програмата за историческото завръщане на „Българска армия“

ЦСКА обяви официалната програма за дългоочакваното завръщане на стадион „Българска армия“. В събота (31 октомври) „червените“ ще изиграят първия си официален мач на реконструираното съоръжение, където ще посрещнат Славия от 19:30 часа в среща от 14-ия кръг на Първа лига.

Разходка в новия дом на ЦСКА (видео+снимки)

От клуба разкриха подробности за организацията на събитието, което ще бъде съпътствано от специална програма за привържениците.

Вратите на стадиона ще бъдат отворени три часа преди началото на двубоя - в 16:30 часа, а точно час по-късно, в 17:30 часа, ще започне официалната програма по случай завръщането на ЦСКА в Борисовата градина.

Церемонията ще бъде излъчена пряко в официалния YouTube канал на ЦСКА, за да могат и привържениците, които няма да присъстват на трибуните, да проследят събитието.

„Армейци,

Делят ни броени часове до така чакания миг! Утре се завръщаме в нашия дом, изключителното бижу „Българска армия“!

Вратите на стадиона ще бъдат отворени в 16:30 ч., а в 17:30 ч. ще стартира и програмата, с която ще създадем подходяща атмосфера преди първия ни мач. Тя ще бъде излъчена пряко в официалния YouTube канал на ЦСКА, за да могат всички червени сърца да споделят момента.

Напомняме, че в уникалния ни дом ще имате възможност да насладите на всички удобства, които предлагат най-модерните стадиони в Европа, включително и на богатото меню от храни и напитки, с което можете да се запознаете в приложената визия. Специалните павилиони ще очакват всички армейци при влизането им на стадиона", пишат от клуба.