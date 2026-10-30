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ЦСКА обяви програмата за историческото завръщане на „Българска армия“

ЦСКА обяви програмата за историческото завръщане на „Българска армия“
БТА

Стадионът отваря врати три часа преди дербито със Славия

ЦСКА обяви официалната програма за дългоочакваното завръщане на стадион „Българска армия“. В събота (31 октомври) „червените“ ще изиграят първия си официален мач на реконструираното съоръжение, където ще посрещнат Славия от 19:30 часа в среща от 14-ия кръг на Първа лига.

Разходка в новия дом на ЦСКА (видео+снимки)

От клуба разкриха подробности за организацията на събитието, което ще бъде съпътствано от специална програма за привържениците.

Вратите на стадиона ще бъдат отворени три часа преди началото на двубоя - в 16:30 часа, а точно час по-късно, в 17:30 часа, ще започне официалната програма по случай завръщането на ЦСКА в Борисовата градина.

Церемонията ще бъде излъчена пряко в официалния YouTube канал на ЦСКА, за да могат и привържениците, които няма да присъстват на трибуните, да проследят събитието.

„Армейци,

Делят ни броени часове до така чакания миг! Утре се завръщаме в нашия дом, изключителното бижу „Българска армия“!

Вратите на стадиона ще бъдат отворени в 16:30 ч., а в 17:30 ч. ще стартира и програмата, с която ще създадем подходяща атмосфера преди първия ни мач. Тя ще бъде излъчена пряко в официалния YouTube канал на ЦСКА, за да могат всички червени сърца да споделят момента.

Напомняме, че в уникалния ни дом ще имате възможност да насладите на всички удобства, които предлагат най-модерните стадиони в Европа, включително и на богатото меню от храни и напитки, с което можете да се запознаете в приложената визия. Специалните павилиони ще очакват всички армейци при влизането им на стадиона", пишат от клуба.

 

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