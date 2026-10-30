Левски започва в Шампионската лига по волейбол срещу хърватския първенец

Левски започва участието си в квалификациите на Шампионската лига по волейбол срещу хърватския първенец. Младост Загреб записа втора победа над кипърския Пафиакос Пафос с 3:1 (25:21, 22:25, 25:17, 25:19) в двубой от втори кръг на надпреварата. По този начин си осигури сблъсък със „сините" в третия кръг. Левски има по-висок коефициент и ще бъде домакин в реванша на 11 ноември (сряда) от 20:00 ч. Първият мач ще бъде в хърватската столица идния вторник (3 ноември) от 19:30 ч. наше време.

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Крайният победител между Левски и Младост ще срещне в решаващия третия кръг по-добрия от сблъсъка между австрийския Хартберг и унгарския Фино Капошвар. Двубоите за място в груповата фаза на Шампионската лига са предвидени за периодите 17-19 и 24-26 ноември.

Женският шампион на България Марица (Пловдив) сущо научи съперника си на последното стъпало от пресявките в Шампионската лига. Това е първенецът на Азербайджан Туран Товуз, който спечели и втория мач срещу Младост Загреб - 3:2 (22, -21, 23, -23, 13) като гост в Хърватия. Първата среща беше приключила с убедителен успех с 3:0 (20, 16, 16) за азерките на техния терен.