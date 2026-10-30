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Любослав Пенев напуска Локомотив София по собствено желание

Любослав Пенев напуска Локомотив София по собствено желание
БТА

Опитният специалист е разочарован от слабите резултати на отбора

Любослав Пенев е взел решение да напусне Локомотив София по собствено желание. Основната причина са слабите резултати от началото на сезона. Днешното домакинство срещу Ботев Пловдив ще бъде последният мач на настоящия треньорски щаб начело на „железничарите“.

Домакинството на Ботев Пловдив решава бъдещето на Любослав Пенев

Пенев не е уволнен от ръководството на Локомотив София, като инициативата за прекратяване на съвместната работа идва от самия специалист. Двете страни уточняват условията, при които ще се разделят. Все още не е ясно дали Любослав Пенев ще присъства на резервната скамейка за днешния двубой от Първа лига срещу „канарчетата". Той изобщо може да не се появи на срещата, а отборът да бъде воден от неговите помощници.

За следващия шампионатен мач срещу Септември, Локомотив София ще бъде воден от Александър Георгиев, който е директор на детско-юношеската школа на клуба. Раздялата с Пенев идва след незадоволителното представяне на „червено-черните“ от началото на сезона и нарастващото недоволство сред привържениците.

Любослав Пенев пое Локомотив София през юни 2026 година, но престоят му начело на отбора ще приключи само няколко месеца по-късно. Под негово ръководство столичани записаха една победа, шест равенства и пет загуби.

 

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