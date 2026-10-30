Последен ден на предизборната кампания: В полунощ започва денят за размисъл преди балотажа

Днес, 30 октомври, е последният ден от предизборната кампания преди втория тур на президентските избори в България. Точно в полунощ агитацията се преустановява и започва денят за размисъл. В неделя, 1 ноември, избирателите ще решат кой ще бъде следващият държавен глава на страната.

На балотажа един срещу друг се изправят Илияна Йотова и Андрей Гюров, които проведоха и телевизионен дебат в заключителните дни на кампанията.

Гласуването започва в 7:00 часа в неделя

Изборният ден на 1 ноември ще започне в 7:00 часа и ще продължи до 20:00 часа.

Право на глас имат пълнолетните български граждани, които отговарят на законовите изисквания за участие в изборите.

След приключването на гласуването секционните избирателни комисии трябва да предадат изборните книжа и протоколите си в определения срок.

Според обявения график това трябва да стане до полунощ.

Машинно гласуване с резервни хартиени бюлетини

На втория тур гласуването отново ще се извършва с машини.

Във всяка избирателна секция обаче ще има и хартиени бюлетини, които ще могат да бъдат използвани при възникване на технически проблем с устройствата.

Целта е да се гарантира, че евентуални неизправности няма да възпрепятстват упражняването на правото на глас.

Изборните материали се доставят под полицейска охрана

Подготовката за балотажа вече е в ход, като започна доставянето на изборните книжа и необходимите материали.

Транспортирането им се извършва при засилени мерки за сигурност и под полицейска охрана.

След доставката материалите ще бъдат разпределени към общините и секционните избирателни комисии, които трябва да осигурят нормалното протичане на изборния ден.

Кога ще станат ясни резултатите?

Централната избирателна комисия трябва да обяви първите резултати в рамките на 48 часа след гласуването.

Окончателните резултати се очакват до три дни след изборния ден, или най-късно на 4 ноември.

С настъпването на полунощ тази вечер предизборната агитация се преустановява, а събота, 31 октомври, ще бъде ден за размисъл преди решаващия президентски вот.