Последен ден на предизборната кампания: В полунощ започва денят за размисъл преди балотажа
В неделя, 1 ноември, избирателите ще решат кой ще бъде следващият държавен глава на страната
Днес, 30 октомври, е последният ден от предизборната кампания преди втория тур на президентските избори в България. Точно в полунощ агитацията се преустановява и започва денят за размисъл. В неделя, 1 ноември, избирателите ще решат кой ще бъде следващият държавен глава на страната.
На балотажа един срещу друг се изправят Илияна Йотова и Андрей Гюров, които проведоха и телевизионен дебат в заключителните дни на кампанията.
Гласуването започва в 7:00 часа в неделя
Изборният ден на 1 ноември ще започне в 7:00 часа и ще продължи до 20:00 часа.
Право на глас имат пълнолетните български граждани, които отговарят на законовите изисквания за участие в изборите.
След приключването на гласуването секционните избирателни комисии трябва да предадат изборните книжа и протоколите си в определения срок.
Според обявения график това трябва да стане до полунощ.
Машинно гласуване с резервни хартиени бюлетини
На втория тур гласуването отново ще се извършва с машини.
Във всяка избирателна секция обаче ще има и хартиени бюлетини, които ще могат да бъдат използвани при възникване на технически проблем с устройствата.
Целта е да се гарантира, че евентуални неизправности няма да възпрепятстват упражняването на правото на глас.
Изборните материали се доставят под полицейска охрана
Подготовката за балотажа вече е в ход, като започна доставянето на изборните книжа и необходимите материали.
Транспортирането им се извършва при засилени мерки за сигурност и под полицейска охрана.
След доставката материалите ще бъдат разпределени към общините и секционните избирателни комисии, които трябва да осигурят нормалното протичане на изборния ден.
Кога ще станат ясни резултатите?
Централната избирателна комисия трябва да обяви първите резултати в рамките на 48 часа след гласуването.
Окончателните резултати се очакват до три дни след изборния ден, или най-късно на 4 ноември.
С настъпването на полунощ тази вечер предизборната агитация се преустановява, а събота, 31 октомври, ще бъде ден за размисъл преди решаващия президентски вот.