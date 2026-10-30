Новини
Търси
Подкаст
Балкани

ЕК: Косово отчита недостатъчен напредък по пътя към членство в ЕС

ЕК: Косово отчита недостатъчен напредък по пътя към членство в ЕС
АР/БТА

Това се посочва в проектодоклада на Европейската комисия за разширяването на ЕС, който се очаква да бъде публикуван следващата седмица

Косово отбелязва недостатъчен напредък по пътя към европейската интеграция, а политическото разделение в страната затруднява работата на правителството и парламента. Това се посочва в проектодоклада на Европейската комисия за разширяването на ЕС, който се очаква да бъде публикуван следващата седмица, съобщава Косовското радио и телевизия (RTK).

В документа се обръща внимание и на влиянието на политически и други заинтересовани групи върху съдебната система и прокуратурата. Според оценката на ЕК страната не постига достатъчен напредък в редица основни направления, свързани с европейската интеграция. Подобни констатации са направени и по отношение на Сърбия и Босна и Херцеговина, информира RTK, позовавайки се на проектодокладите.

Косово участва в процеса на стабилизиране и асоцииране на Западните Балкани и има перспектива за членство в ЕС. Страната обаче все още няма статут на кандидат и не е започнала преговори за присъединяване. Причината е, че пет държави членки – Испания, Гърция, Румъния, Словакия и Кипър – не признават независимостта ѝ, обявена през 2008 г. Въпреки това Европейската комисия включва Косово в годишните си доклади за разширяването като потенциална страна членка.

Според информацията на RTK в проектодоклада за първи път в рамките на глава 31 Европейската комисия отчита пълно съответствие на Косово с общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС.

По отношение на отношенията със Сърбия Брюксел отново подчертава, че европейското бъдеще на двете страни е обвързано с нормализирането на двустранните отношения.

ЕК оценява като недостатъчно и изпълнението на споразумението от Охрид от 2023 г. Комисията призовава Прищина и Белград да изпълнят поетите ангажименти без нови забавяния.

Основното споразумение за нормализиране на отношенията между Косово и Сърбия беше договорено на 27 февруари 2023 г. в Брюксел, а анексът към него беше приет на 18 март същата година в Охрид. Сърбия обаче не подписа документа.

Европейският съюз настоява двете страни да пристъпят към цялостното изпълнение на договореното. В противен случай те могат да се изправят пред политически и икономически последици, както и пред допълнително забавяне на европейската си интеграция. Това предупреждение е отправено в проектодокладите на Европейската комисия, цитирани от RTK.

Сред държавите от Западните Балкани Черна гора продължава да бъде най-напреднала в процеса на присъединяване към ЕС. Според оценките страната има възможност да приключи преговорите до края на годината.

Албания е на второ място по постигнат напредък, като вече е изпълнила междинните критерии в областта на върховенството на закона.

За Черна гора и Албания Европейската комисия е разработила пътни карти с конкретни срокове, свързани с възможното приключване на преговорите за членство, припомня RTK.

Още по темата

Протести в Косово с искане на оставките на правосъдния и вътрешния министър

Протести в Косово с искане на оставките на правосъдния и вътрешния министър

НАТО смени командващия на мисията си в Косово

НАТО смени командващия на мисията си в Косово

Марта Кос смъмри Косово

Марта Кос смъмри Косово

Косово избра нов президент и избегна педсрочните избори

Косово избра нов президент и избегна педсрочните избори

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Президентските избори в Сърбия ще бъдат свикани до 27 ноември

Президентските избори в Сърбия ще бъдат свикани до 27 ноември

Ден на траур в Босна след смъртта на четирима италианци при катастрофа с военен хеликоптер

Ден на траур в Босна след смъртта на четирима италианци при катастрофа с военен хеликоптер

Турция чупи рекорди: 51,3 млрд. долара приходи от туризъм за девет месеца

Турция чупи рекорди: 51,3 млрд. долара приходи от туризъм за девет месеца

Обвиняемият за палежа на дипломатическите автомобили на България в Скопие призна вината си

Обвиняемият за палежа на дипломатическите автомобили на България в Скопие призна вината си

Днес в Анкара се провежда срещата на върха на лидерите от Организацията на тюркските държави

Днес в Анкара се провежда срещата на върха на лидерите от Организацията на тюркските държави

Водещи

Президентските избори в Сърбия ще бъдат свикани до 27 ноември

Президентските избори в Сърбия ще бъдат свикани до 27 ноември

  • Преди 4 минути
Спецакция срещу престъпността и изборните нарушения: Четирима задържани във Видинско

Спецакция срещу престъпността и изборните нарушения: Четирима задържани във Видинско

  • Преди 8 минути
Над тон месо и 320 литра алкохол иззеха при полицейска акция в Шуменско

Над тон месо и 320 литра алкохол иззеха при полицейска акция в Шуменско

  • Преди 9 минути
Ден на траур в Босна след смъртта на четирима италианци при катастрофа с военен хеликоптер

Ден на траур в Босна след смъртта на четирима италианци при катастрофа с военен хеликоптер

  • Преди 14 минути
Геномът на българите крие изненади: Учени откриха над 8,8 милиона непознати варианта

Геномът на българите крие изненади: Учени откриха над 8,8 милиона непознати варианта

  • Преди 15 минути
Разследват дали принц Андрю и Джефри Епстийн са трафикирали жени в кралското имение Балморал

Разследват дали принц Андрю и Джефри Епстийн са трафикирали жени в кралското имение Балморал

  • Преди 20 минути
До 6 години затвор грозят "Маг Нелина" за предполагаема измама с черна магия

До 6 години затвор грозят "Маг Нелина" за предполагаема измама с черна магия

Поколението Z излиза на протести в Германия

Поколението Z излиза на протести в Германия

  • Преди 25 минути
Кремъл: Участието на Европа в мирните преговори за Украйна ще бъде необходимо на определен етап

Кремъл: Участието на Европа в мирните преговори за Украйна ще бъде необходимо на определен етап

  • Преди 27 минути
Новият стадион на Милан и Интер ще струва 2 милиарда евро

Новият стадион на Милан и Интер ще струва 2 милиарда евро

  • Преди 34 минути
Канада и ЕС изграждат нов „Съюз за бъдещето“

Канада и ЕС изграждат нов „Съюз за бъдещето“

  • Преди 42 минути
Катастрофа на "Тракия" затруднява трафика в посока Бургас

Катастрофа на "Тракия" затруднява трафика в посока Бургас

  • Преди 50 минути
Турция чупи рекорди: 51,3 млрд. долара приходи от туризъм за девет месеца

Турция чупи рекорди: 51,3 млрд. долара приходи от туризъм за девет месеца

  • Преди 53 минути
Поставят капани за мечката край Кресна, ще я преместят далеч от хората

Поставят капани за мечката край Кресна, ще я преместят далеч от хората

  • Преди 55 минути
Спорът Гюров - Йотова: Какво каза Радев преди месец за споразумението с Украйна?

Спорът Гюров - Йотова: Какво каза Радев преди месец за споразумението с Украйна?

  • Преди 56 минути