ЕК: Косово отчита недостатъчен напредък по пътя към членство в ЕС

Косово отбелязва недостатъчен напредък по пътя към европейската интеграция, а политическото разделение в страната затруднява работата на правителството и парламента. Това се посочва в проектодоклада на Европейската комисия за разширяването на ЕС, който се очаква да бъде публикуван следващата седмица, съобщава Косовското радио и телевизия (RTK).

В документа се обръща внимание и на влиянието на политически и други заинтересовани групи върху съдебната система и прокуратурата. Според оценката на ЕК страната не постига достатъчен напредък в редица основни направления, свързани с европейската интеграция. Подобни констатации са направени и по отношение на Сърбия и Босна и Херцеговина, информира RTK, позовавайки се на проектодокладите.

Косово участва в процеса на стабилизиране и асоцииране на Западните Балкани и има перспектива за членство в ЕС. Страната обаче все още няма статут на кандидат и не е започнала преговори за присъединяване. Причината е, че пет държави членки – Испания, Гърция, Румъния, Словакия и Кипър – не признават независимостта ѝ, обявена през 2008 г. Въпреки това Европейската комисия включва Косово в годишните си доклади за разширяването като потенциална страна членка.

Според информацията на RTK в проектодоклада за първи път в рамките на глава 31 Европейската комисия отчита пълно съответствие на Косово с общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС.

По отношение на отношенията със Сърбия Брюксел отново подчертава, че европейското бъдеще на двете страни е обвързано с нормализирането на двустранните отношения.

ЕК оценява като недостатъчно и изпълнението на споразумението от Охрид от 2023 г. Комисията призовава Прищина и Белград да изпълнят поетите ангажименти без нови забавяния.

Основното споразумение за нормализиране на отношенията между Косово и Сърбия беше договорено на 27 февруари 2023 г. в Брюксел, а анексът към него беше приет на 18 март същата година в Охрид. Сърбия обаче не подписа документа.

Европейският съюз настоява двете страни да пристъпят към цялостното изпълнение на договореното. В противен случай те могат да се изправят пред политически и икономически последици, както и пред допълнително забавяне на европейската си интеграция. Това предупреждение е отправено в проектодокладите на Европейската комисия, цитирани от RTK.

Сред държавите от Западните Балкани Черна гора продължава да бъде най-напреднала в процеса на присъединяване към ЕС. Според оценките страната има възможност да приключи преговорите до края на годината.

Албания е на второ място по постигнат напредък, като вече е изпълнила междинните критерии в областта на върховенството на закона.

За Черна гора и Албания Европейската комисия е разработила пътни карти с конкретни срокове, свързани с възможното приключване на преговорите за членство, припомня RTK.