Косово избра нов президент и избегна педсрочните избори

Косовският парламент успя да предотврати провеждането на извънредни избори, след като депутатите утвърдиха Юстина Широка-Пуля за нов президент на страната, информира агенция ДПА.

Кандидатурата ѝ, издигната от премиера Албин Курти, беше подкрепена с 81 гласа. Гласуването се проведе в критичен момент - то стартира броени минути преди изтичането на крайния срок на 6 октомври и приключи малко след полунощ.

В политическата си кариера Широка-Пуля е заемала поста министър на енергетиката и минното дело на Косово в периода 2008 – 2011 г. Освен това между 2011 г. и 2014 г. тя е била част от либералната Демократическа партия на Косово.

От декември насам тя застава начело на Академията на науките и изкуствата на Косово, превръщайки се в първата жена, ръководила тази институция.

Държавният пост в Прищина беше свободен от април, когато приключи мандатът на досегашния президент Вьоса Османи. Предишните опити на народните представители да изберат нейния легитимен наследник в законовия прозорец тогава завършиха без успех.