Косово пред нови избори: сблъсъци в Прищина и блокаж около избора на президент

Косово навлезе в един от най-напрегнатите моменти от последните седмици, след като протестите срещу присъдите на Специализираните съдебни камари в Хага прераснаха в сблъсъци с полицията в Прищина. Паралелно с това страната е изправена пред ключов институционален срок - до 6 октомври парламентът трябва да избере нов президент, в противен случай се стига до разпускане на Скупщината и нови избори в рамките на 45 дни.

Протестите, които в продължение на дни протичаха предимно мирно, ескалираха вечерта на 5 октомври пред сградата на Косовското събрание. Демонстрациите бяха организирани от сдружения, свързани с бившата Армия за освобождение на Косово (АОК), както и от инициативата "Не в мое име". Основното им искане е парламентът да приеме промени в Закона за Специализираните съвети.

Част от демонстрантите останаха през нощта пред парламента, а на 5 октомври входовете и изходите на институцията бяха блокирани.

Спорът за Специалния съд се превърна в политически залог

Парламентът одобри на първо четене законопроекта за промени в закона с 91 гласа "за" и без нито един глас "против" или "въздържал се". До второ и окончателно гласуване обаче не се стигна.

Демократическата партия на Косово (ДПК), която стои зад законовата инициатива, настояваше процедурата да бъде ускорена. Управляващото "Самоопределение" от своя страна обвърза окончателното гласуване с намирането на решение за избора на президент.

Така спорът около правомощията на Специализирания съд постепенно се превърна в част от по-широка политическа битка за контрола върху институциите. ДПК поставя подкрепата си за президентския процес в зависимост от приемането на промените, докато "Самоопределение" настоява президентът да бъде избран първо или двете решения да бъдат взети едновременно.

Срещата между премиера и лидер на "Самоопределение" Албин Курти и председателя на ДПК Бедри Хамза не доведе до договореност. Според местни и международни медии именно връзката между двата въпроса остава в основата на политическия блокаж.

Протестите ескалираха

Ситуацията в Прищина се изостри вечерта на 5 октомври, когато част от демонстрантите започнаха да хвърлят пиротехнически изделия, бутилки и други предмети по полицията и държавните институции. Бяха запалени и контейнери.

Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне протестиращите. Шестима полицаи са ранени, 11 граждани са потърсили медицинска помощ, а трима демонстранти са задържани, според официалните данни.

Косовската полиция заяви, че е предприела действия, след като протестиращи са се опитали да преминат зад огражденията около парламента и са хвърляли фойерверки по държавни сгради. Организаторите на демонстрациите обаче призоваха протестът да остане мирен.

Напрежението продължи и на 6 октомври. Организацията на ветераните от войната от АОК призова протестиращите отново да се съберат в центъра на Прищина с посланието "сутринта да ни завари на площада".

Президентският избор е под въпрос

На фона на протестите политическата криза се задълбочи заради изтичането на конституционния срок за избор на президент. Конституционният съд определи 6 октомври като крайна дата за приключване на процедурата по избор на държавен глава. Ако това не се случи, Скупщината се разпуска по силата на конституцията, след което трябва да бъдат произведени предсрочни парламентарни избори в срок до 45 дни.

"Самоопределение" обяви късно вечерта на 5 октомври, че е готово да гласува в един и същи ден както президентския закон, така и измененията в Закона за Специализирания съд.

Ръководителят на парламентарната група Арберие Нагавчи посочи, че двете решения могат да бъдат разгледани в две отделни заседания, което би позволило да бъде избегнат нов изборен цикъл.

Присъдите в Хага задълбочиха напрежението

Протестите започнаха след присъдите срещу бившия президент Хашим Тачи и трима други бивши командири на АОК. Те бяха осъдени през септември на затвор между 13 и 25 години за престъпления, свързани с войната в Косово.

Решенията на Специализираните съдебни камари предизвикаха силна реакция в Косово, където АОК заема централно място в обществения разказ за войната и независимостта на страната.

Предлаганите законови промени целят да ограничат част от правомощията на съда, включително по отношение на продължителността на присъдите, възможностите за обжалване и начина на изтърпяване на наказанията.

На 6 октомври Косово е изправено пред два взаимно свързани проблема - политическия спор около Специализирания съд и необходимостта да бъде избран президент в рамките на конституционния срок. Ако институциите не постигнат компромис, страната може да влезе в нов предсрочен изборен цикъл на фона на продължаващо улично напрежение.