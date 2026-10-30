До 6 години затвор грозят "Маг Нелина" за предполагаема измама с черна магия

29-годишна жена, представяла се в интернет като ясновидката "Маг Нелина", е предадена на съд по обвинение в измама на 38-годишен мъж от Трявна. Според прокуратурата тя го убедила, че върху него и детето му е направена "страшна черна магия", и получила от него близо 1300 евро, за да я развали.

Районната прокуратура в Габрово е внесла обвинителен акт срещу жената с инициали Н. М., която е от варненското село Игнатиево. Обвинението е за престъпление, извършено в периода от 24 до 27 ноември 2025 г., при условията на продължавано престъпление.

Според разследващите обвиняемата нямала работа и постоянни доходи, поради което решила да си набавя средства чрез измами. За целта се регистрирала в интернет сайт за ясновидски услуги под името "Маг Нелина" и публикувала телефонен номер за връзка.

По същото време пострадалият преминавал през семейни проблеми. След разговори със свои познати той решил да потърси помощ от ясновидец и попаднал на обявата на жената.

Двамата провели няколко телефонни разговора, по време на които, според обвинението, тя започнала да го убеждава, че той и детето му са застрашени от тежка черна магия.

Жената обещала да премахне предполагаемото въздействие, но поискала пари за извършването на услугата. Под различни предлози тя успяла да получи от мъжа четири парични превода на обща стойност 1268 евро (2480 лева към момента на извършване на деянието).

Според прокуратурата обвиняемата умишлено е въвела мъжа в заблуждение с цел да получи имотна облага.

29-годишната жена не е осъждана до момента. За престъплението, в което е обвинена, законът предвижда наказание от една до шест години лишаване от свобода.

Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане в съда. Вината на обвиняемата подлежи на установяване в съдебното производство.