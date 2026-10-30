Над тон месо и 320 литра алкохол иззеха при полицейска акция в Шуменско

Повече от един тон месо и месни продукти, както и 320 литра наливен алкохол, са открити и иззети при специализирана полицейска операция в село Студеница, община Хитрино. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.

Проверката е извършена в обект, стопанисван от 61-годишен мъж, със съвместното участие на полицейски служители, представители на Агенция „Митници“ и Областната дирекция по безопасност на храните.

Откриха помещения за преработка на месо, които не отговарят на изискванията

В хода на инспекцията контролните органи установили помещения, използвани за преработка, консервиране и сушене на месо, които не отговаряли на нормативните изисквания.

На място били намерени около 1080 килограма месо и месни изделия, сред които сурово месо, колбаси, суджуци, филета и консерви.

Заради установените нарушения цялото количество е иззето и предадено за унищожаване в екарисаж в Шумен, уточниха от полицията.

Намериха и 320 литра алкохол с мирис на ракия

Освен месните продукти проверяващите открили и приблизително 320 литра наливен алкохол с различен алкохолен градус и характерен мирис на ракия.

Пред контролните органи 40-годишният син на стопанина заявил, че алкохолът е негова собственост.

По случая е образувано досъдебно производство.

Разследването трябва да изясни обстоятелствата около съхранението и преработката на месните продукти, както и произхода на открития алкохол.