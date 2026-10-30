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Дронове, крилати ракети и планиращи бомби: България се включва в обща отбрана на НАТО

Дронове, крилати ракети и планиращи бомби: България се включва в обща отбрана на НАТО
pixabay

Осем държави ще си сътрудничат за откриване и противодействие на въздушни заплахи под 150 метра, като документът предстои да бъде ратифициран

България се присъединява към инициатива на НАТО за развитие на способности за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи, включително дронове, крилати ракети и планиращи бомби. Министърът на отбраната Димитър Стоянов подписа на 30 октомври Нота за присъединяване към международното сътрудничество, насочено към подобряване на защитата срещу подобни заплахи.

С документа Министерството на отбраната се присъединява към Меморандума за сътрудничество между министрите на отбраната на Белгия, Дания, Финландия, Гърция, Румъния, Швеция и Турция. Така България става осмата държава, участваща в инициативата.

Основната цел е изграждането на по-ефективна защита срещу въздушни заплахи, действащи на височина под 150 метра. Сред тях са безпилотни летателни апарати, крилати ракети и планиращи бомби, чието откриване и проследяване изисква специализирани технологични решения.

Проектът предвижда развитие на способности за откриване, идентифициране, проследяване и противодействие на подобни заплахи чрез използването на съвременни платформи, сензори и системи за въздействие.

Сътрудничеството между участващите държави ще се осъществява в две основни направления – съвместни обществени поръчки и съвместно разработване на отбранителни способности. Предвижда се също обмен на информация, експертиза и технологични решения.

В рамките на инициативата Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване (NSPA) ще извърши пазарно проучване и ще изготви каталог на съществуващи и очаквани в близко бъдеще технологии, които отговарят на общите изисквания на участващите държави.

Събраната информация ще подпомогне оценката на наличните възможности и вземането на решения за бъдещи придобивания и съвместни разработки.

Българската отбранителна индустрия също ще има възможност да участва в инициативата, като представи свои продукти, технологични решения и експертен потенциал. Предприятията от сектора ще могат да търсят партньорства и участие в съвместни проекти с компании и организации от останалите съюзнически държави.

Присъединяването към инициативата не означава, че новите отбранителни системи вече са изградени или придобити. На този етап сътрудничеството е насочено към проучване, разработване и бъдещо придобиване на необходимите способности.

Предстои подписаната от министър Стоянов Нота да бъде изпратена за ратификация от Народното събрание. След приключването на необходимите процедури България ще може да участва в предвидените съвместни дейности съгласно условията на инициативата.

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