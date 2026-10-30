Дронове, крилати ракети и планиращи бомби: България се включва в обща отбрана на НАТО

България се присъединява към инициатива на НАТО за развитие на способности за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи, включително дронове, крилати ракети и планиращи бомби. Министърът на отбраната Димитър Стоянов подписа на 30 октомври Нота за присъединяване към международното сътрудничество, насочено към подобряване на защитата срещу подобни заплахи.

С документа Министерството на отбраната се присъединява към Меморандума за сътрудничество между министрите на отбраната на Белгия, Дания, Финландия, Гърция, Румъния, Швеция и Турция. Така България става осмата държава, участваща в инициативата.

Основната цел е изграждането на по-ефективна защита срещу въздушни заплахи, действащи на височина под 150 метра. Сред тях са безпилотни летателни апарати, крилати ракети и планиращи бомби, чието откриване и проследяване изисква специализирани технологични решения.

Проектът предвижда развитие на способности за откриване, идентифициране, проследяване и противодействие на подобни заплахи чрез използването на съвременни платформи, сензори и системи за въздействие.

Сътрудничеството между участващите държави ще се осъществява в две основни направления – съвместни обществени поръчки и съвместно разработване на отбранителни способности. Предвижда се също обмен на информация, експертиза и технологични решения.

В рамките на инициативата Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване (NSPA) ще извърши пазарно проучване и ще изготви каталог на съществуващи и очаквани в близко бъдеще технологии, които отговарят на общите изисквания на участващите държави.

Събраната информация ще подпомогне оценката на наличните възможности и вземането на решения за бъдещи придобивания и съвместни разработки.

Българската отбранителна индустрия също ще има възможност да участва в инициативата, като представи свои продукти, технологични решения и експертен потенциал. Предприятията от сектора ще могат да търсят партньорства и участие в съвместни проекти с компании и организации от останалите съюзнически държави.

Присъединяването към инициативата не означава, че новите отбранителни системи вече са изградени или придобити. На този етап сътрудничеството е насочено към проучване, разработване и бъдещо придобиване на необходимите способности.

Предстои подписаната от министър Стоянов Нота да бъде изпратена за ратификация от Народното събрание. След приключването на необходимите процедури България ще може да участва в предвидените съвместни дейности съгласно условията на инициативата.