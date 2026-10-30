Манчестър Юнайтед гласи изненадващ трансфер

Манчестър Юнайтед обмисля да привлече централен нападател през януарския трансферен прозорец. Един от основните варианти пред "червените дяволи" е Доминик Калвърт-Люин от Лийдс.

Ръководството на английския клуб проучва при какви условия може да привлече 29-годишния футболист през зимата.

На "Олд Трафорд" имат нужда от нов футболист на върха на атаката, след като Бенямин Шешко е с контузия. Очаква се словеценът да се завърне в игра в края на януари.

В същото време Лийдс не смята да се разделя със своята звезда. Калвърт-Люин пристигна в йоркшърския клуб през лятото на 2025 година със свободен трансфер от Евертън. Неговият договор е за още два сезона, като отборът на Илия Груев иска да му предложи нов.