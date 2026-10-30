ЕК предложи отпускането на още средства от заема от 90 млрд. евро за Украйна

Европейската комисия е внесла предложение до Съвета на ЕС за формално одобрение на следващия етап от финансирането за Украйна през следващата година. Очаква се държавите членки да одобрят отпускането на втората част от общия заем в размер на 90 млрд. евро.

Предвиденото финансиране трябва да осигури на Киев бюджетна подкрепа и средства за отбранителните му способности. Според предложението до 13,3 млрд. евро ще бъдат насочени към украинския бюджет, а други 31,7 млрд. евро ще бъдат предназначени за отбрана.

От началото на руското военно нападение срещу Украйна Европейският съюз е предоставил на страната общо 231,6 млрд. евро подкрепа. В тази сума се включват и 3,8 млрд. евро от приходите от руско имущество, замразено в рамките на европейските санкции.

До момента по заема Украйна е получила 3,2 млрд. евро под формата на макрофинансова помощ, 15,8 млрд. евро за отбрана и 800 млн. евро за реформи, уточняват от Европейската комисия.