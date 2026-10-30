Полицията в Сърбия иззе документи от Министерството на строителството заради сигнал за унищожаване на архиви

Представители на отдел "Криминална полиция" към сръбското Министерство на вътрешните работи са влезли в сградата на Министерството на строителството, транспорта и инфраструктурата и са иззели документи, съобщават сръбски медии.

За акцията е потвърдила министърът на строителството Александра Софрониевич, която е била повикана във ведомството по време на заседание на правителството.

Според съобщение на министерството полицаите са извършили действия в рамките на правомощията си, след което са напуснали сградата. От ведомството посочват, че са осигурили нормалната работа на компетентните органи и са оказали пълно съдействие съобразно законовите си задължения.

Криминалистите са действали по сигнал за унищожаване на документация и по нареждане на Първа основна прокуратура.

Междувременно студентската листа, спечелила мнозинство на предсрочните парламентарни избори на 25 октомври, призова гражданите да подават сигнали при съмнения за опити за унищожаване на документи в министерства и други държавни институции.

Случаят се развива на фона на разследването за трагедията на железопътната гара в Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. се срути бетонната козирка на сградата и загинаха 16 души.

Предишният министър на строителството, транспорта и инфраструктурата Горан Весич подаде оставка дни след инцидента. Той не пое вина за трагедията, но е сред обвиняемите по делото, което все още не е стигнало до съдебно разглеждане.