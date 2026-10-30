Прогнозират обилни валежи в България, над 100 литра на квадратен метър са възможни край Варна

Обилни валежи и усложнена метеорологична обстановка се очертават над България през следващите дни. За това предупреждават от "Метео Балканс", позовавайки се на последните изчисления на няколко метеорологични модела.

Според европейския модел ECMWF и американския GFS има вероятност за значителни количества дъжд в голяма част от страната.

Особено внимание се обръща на района на Варна, където някои прогнозни сценарии показват валежи над 100 литра на квадратен метър. Подобни количества могат да създадат предпоставки за локални наводнения, особено в ниските части на населените места и районите с недостатъчна отводнителна инфраструктура.

Потенциал за интензивни валежи има и по Южното Черноморие, както и в отделни части на Северозападна и Южна България.

Причината за очакваното влошаване на времето е преминаването на два последователни циклона през Балканския полуостров. Тяхната траектория ще определи къде ще паднат най-големите количества дъжд.

От "Метео Балканс" уточняват, че прогнозите все още се променят и на този етап не може категорично да се посочи кои райони ще бъдат най-силно засегнати.

Метеоролозите подчертават, че наличието на прогноза за обилни валежи не означава непременно, че ще настъпят наводнения.

Очаква се през следващите дни прогнозите да бъдат уточнявани. Гражданите се призовават да следят актуалните данни и официалните предупреждения на Националния институт по метеорология и хидрология.