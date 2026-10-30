Краят на света идва след две седмици според научно изследване от 1960 г.

Краят на света може да настъпи на 13 ноември 2026 г., петък, 13-и. Поне така гласи необичайна научна прогноза от 1960 г., направена от австрийско-американския физик Хайнц фон Фьорстер от Университета на Илинойс.

Ученият публикува изследване в списание Science, според което, ако населението на Земята продължи да нараства с темповете от предходните две хилядолетия, математическият модел ще достигне до безкрайност именно на тази дата.

Според изчисленията на фон Фьорстер човечеството е изправено пред опасност не толкова от глад, колкото от собственото си пренаселване.

Прогнозата отразява страховете от демографския взрив през XX век, но последвалите десетилетия показват съвсем различна тенденция.

Подобряването на жизнения стандарт, урбанизацията, образованието и разпространението на контрацепцията водят до постепенно намаляване на раждаемостта в световен мащаб.

Съвременните прогнози на ООН предвиждат световното население да достигне около 10,3 милиарда души през 2080-те години, след което постепенно да започне да намалява.

Така датата 13 ноември 2026 г. няма научно основание да се разглежда като реална заплаха за човечеството.

Подобни апокалиптични прогнози са се появявали и преди. Един от най-известните примери е 21 декември 2012 г., когато погрешни тълкувания на календара на маите предизвикаха масови спекулации за края на света.

И тогава учените опровергаха твърденията, а датата премина без предсказаната катастрофа.